ОАЭ выделят миллиард долларов на развитие ИИ в Африке

ДУБАЙ, 22 ноя - РИА Новости. Наследный принц Абу-Даби Халед бен Мухаммед Аль Нахайян в ходе саммита лидеров "Группы двадцати" в ЮАР объявил, что ОАЭ выделят 1 миллиард долларов для финансирования проектов в области искусственного интеллекта (ИИ) в Африке, сообщает пресс-служба правительства столичного эмирата Abu Dhabi Media Office.