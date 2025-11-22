Рейтинг@Mail.ru
ОАЭ выделят миллиард долларов на развитие ИИ в Африке
22:41 22.11.2025
ОАЭ выделят миллиард долларов на развитие ИИ в Африке
Наследный принц Абу-Даби Халед бен Мухаммед Аль Нахайян в ходе саммита лидеров "Группы двадцати" в ЮАР объявил, что ОАЭ выделят 1 миллиард долларов для... РИА Новости, 22.11.2025
ОАЭ выделят миллиард долларов на развитие ИИ в Африке

© Gianluigi GuerciaУчастники саммита G20 в Йоханнесбурге, ЮАР
Участники саммита G20 в Йоханнесбурге, ЮАР
ДУБАЙ, 22 ноя - РИА Новости. Наследный принц Абу-Даби Халед бен Мухаммед Аль Нахайян в ходе саммита лидеров "Группы двадцати" в ЮАР объявил, что ОАЭ выделят 1 миллиард долларов для финансирования проектов в области искусственного интеллекта (ИИ) в Африке, сообщает пресс-служба правительства столичного эмирата Abu Dhabi Media Office.
"В своем выступлении Его Высочество наследный принц Абу-Даби объявил о запуске эмиратской инициативы "Искусственный интеллект для развития", в рамках которой выделяется 1 миллиард долларов США на финансирование проектов в области ИИ в странах Африки с целью поддержки экономического и социального развития путем укрепления цифровой инфраструктуры, улучшения государственных услуг, повышения производительности и повышения качества жизни", - говорится в сообщении пресс-службы.
Наследный принц Абу-Даби возглавляет делегацию ОАЭ на саммите "двадцатки", который проходит 22-23 ноября в Йоханнесбурге.
Лидеры стран Группы двадцати на заседании саммита G20 в Йоханнесбурге, ЮАР - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
На саммите G20 приняли итоговую декларацию
