Более 200 пассажиров с задержанных в ОАЭ рейсов вылетели в Россию

ДУБАЙ, 22 ноя - РИА Новости. Более 200 пассажиров, задержанных в эмирате Шарджа рейсов в Москву, отправлены в Россию, сообщил РИА Новости генеральный консул РФ в Дубае Максим Владимиров.

"Генконсульство находится в постоянном контакте с авиакомпанией Air Arabia , несколько рейсов которой в Россию отменены или задержаны", - сообщил генконсул.

"По данным эмиратского авиаперевозчика, альтернативными рейсами уже отправлены домой 206 россиян. Ещё 96 граждан России пока остаются в Шардже", - отметил он.

Всем им предоставлены номера в отелях и питание. Запланировано их поэтапное возвращение на Родину, сообщили в генконсульстве.