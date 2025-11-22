Рейтинг@Mail.ru
18:47 22.11.2025 (обновлено: 18:57 22.11.2025)
Более 200 пассажиров с задержанных в ОАЭ рейсов вылетели в Россию
Более 200 пассажиров, задержанных в эмирате Шарджа рейсов в Москву, отправлены в Россию, сообщил РИА Новости генеральный консул РФ в Дубае Максим Владимиров. РИА Новости, 22.11.2025
в мире
россия, шарджа (эмират), москва, air arabia, в мире
Россия, Шарджа (эмират), Москва, Air Arabia, В мире
Международный аэропорт Дубай
Международный аэропорт Дубай - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Международный аэропорт Дубай. Архивное фото
ДУБАЙ, 22 ноя - РИА Новости. Более 200 пассажиров, задержанных в эмирате Шарджа рейсов в Москву, отправлены в Россию, сообщил РИА Новости генеральный консул РФ в Дубае Максим Владимиров.
"Генконсульство находится в постоянном контакте с авиакомпанией Air Arabia, несколько рейсов которой в Россию отменены или задержаны", - сообщил генконсул.
"По данным эмиратского авиаперевозчика, альтернативными рейсами уже отправлены домой 206 россиян. Ещё 96 граждан России пока остаются в Шардже", - отметил он.
Всем им предоставлены номера в отелях и питание. Запланировано их поэтапное возвращение на Родину, сообщили в генконсульстве.
Также авиакомпания подтвердила, что согласовываться дополнительный рейс, планируемый на 23 ноября для возвращения всех оставшихся пассажиров, о чем они будут извещены дополнительно.
Заголовок открываемого материала