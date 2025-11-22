Историк: до Нюрнберга существовала идея линчевать нацистских преступников

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. До процессов в Нюрнберге в определенных кругах существовал запрос на линчевание нацистских преступников, но представители стран коалиции смогли согласовать идею международного трибунала, не нарушающего военные нормы, заявила РИА Новости научный директор фонда "Цифровая история" и член комиссии научного совета РВИО по изучению геноцида и военных преступлений Ксения Чепикова.

"В марте 1945 года (член консервативной партии) Энтони Иден заявил в палате общин, что решение о судьбе Адольфа Гитлера передается "тому британскому солдату", который встретит фюрера", - ответила она на вопрос, обсуждались ли в то время какие-то альтернативы международному суду.

По словам Чепиковой, считать это "альтернативой" Нюрнбергскому трибуналу некорректно, это выглядело одобрением линчевания и прямо нарушало действовавшие военные нормы, которые исключали расстрел на месте любых военнопленных, независимо от ранга или личного отношения.

"Иден, конечно, политик, привык оперировать громкими фразами в угоду публике - но данный эпизод показывает, что общественный запрос на такую расправу существовал. В апреле 1945 года партизаны расправились с Муссолини - расстреляли без суда, тело подвесили за ноги. Формально антигитлеровская коалиция выразила возмущение. Но по сути многие считали такой конец диктатора справедливым", - пояснила историк.

Чепикова напомнила, что с основной идеей международного военного трибунала, в рамках которого представители стран антигитлеровской коалиции коллективно судят преступников стран Оси, все стороны были согласны.

"Международный характер придавал трибуналу вес и легитимность. Каждая страна оставляла за собой право провести процессы над "второстепенными" преступниками, и по факту несколько состоялось еще до окончания войны", - отметила она.

Кроме того, историк подвергла критике звучавшее ранее мнение о том, что Нюрнбергские процессы были "судом победителей над побежденными".

"Только нацисты критиковали Нюрнбергский процесс, как "суд победителей над побежденными", начиная с самого Геринга. Тем, кто это делает сейчас, стоит об этом помнить. Если не вкладывать в такую формулировку каких-то дополнительных смыслов - то в чем критика? Да, страны антигитлеровской коалиции - победители. Да, руководство Третьего рейха, оказавшееся на скамье подсудимых, потерпело в войне поражение. Победители судят побежденных. Это исторический факт", - подчеркнула она.

По ее словам, Герман Геринг в своих заявлениях о том, что союзники тоже бомбили немецкие города зажигательными бомбами, уничтожили Дрезден и, тем самым, убивали мирных граждан, о кое-каких вещах "недоговаривал" - союзники не планировали уничтожение или радикальное сокращение численности немецкого народа и колонизацию освободившихся немецких земель, не собирались изначально уничтожать немецкую государственность или устраивать экономическое ограбление занятых территорий.

"Нюрнбергский трибунал осудил не только развязывание войны, отдельные акты массовых убийств, концлагеря и лагеря смерти и угон в рабство. Он осудил нацистскую идеологию и систему, которые сделали все это возможным, и в основе которых лежал принцип легитимации неограниченного насилия по отношению якобы "низшим" народам и социальным группам в интересах якобы "высшей" группы или расы. Об этом аспекте сегодня особенно важно помнить", - добавила она.