В Нигерии число похищенных из католической школы выросло до 227

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Число похищенных учеников и преподавателей из католической школы в Нигерии увеличилось до 227, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя Христианской ассоциации Нигерии.

Ранее нигерийский телеканал Arise Tv сообщил, что боевики похитили 52 учеников частной католической школы в пятницу в штате Нигер в Нигерии.

"Все 215 учеников, похищенные из школы Святой Марии в штате Нигер, были девочками… также были похищены 12 учителей", - передает агентство.