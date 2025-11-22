https://ria.ru/20251122/nigerija-2056737788.html
В Нигерии число похищенных из католической школы выросло до 227
В Нигерии число похищенных из католической школы выросло до 227
В Нигерии число похищенных из католической школы выросло до 227
Число похищенных учеников и преподавателей из католической школы в Нигерии увеличилось до 227, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя...
В Нигерии число похищенных из католической школы выросло до 227
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Число похищенных учеников и преподавателей из католической школы в Нигерии увеличилось до 227, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя Христианской ассоциации Нигерии.
Ранее нигерийский телеканал Arise Tv сообщил, что боевики похитили 52 учеников частной католической школы в пятницу в штате Нигер в Нигерии.
"Все 215 учеников, похищенные из школы Святой Марии в штате Нигер, были девочками… также были похищены 12 учителей", - передает агентство.
Президент США Дональд Трамп 31 октября обозначил Нигерию в качестве "страны, вызывающей особую озабоченность" в связи с предполагаемым геноцидом в отношении нигерийцев-христиан со стороны исламистов, которым нигерийское правительство якобы не может ничего противопоставить. Позднее он добавил, что не исключает отправку военных либо воздушные удары по территории страны.