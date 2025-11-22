Рейтинг@Mail.ru
В нидерландском аэропорту приостановили воздушное движение из-за дронов - РИА Новости, 22.11.2025
23:39 22.11.2025
В нидерландском аэропорту приостановили воздушное движение из-за дронов
В нидерландском аэропорту приостановили воздушное движение из-за дронов
Воздушное движение в аэропорту Эйндховена на юге в Нидерландов приостановлено из-за беспилотников, сообщил в субботу министр обороны страны Рубен Брекелманс. РИА Новости, 22.11.2025
В нидерландском аэропорту приостановили воздушное движение из-за дронов

Воздушное движение в аэропорту Эйндховена в Нидерландах приостановили из-за БПЛА

CC BY-SA 3.0 / CoolmenNL / Аэропорт Эйндховен в Нидерландах
Аэропорт Эйндховен в Нидерландах - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
CC BY-SA 3.0 / CoolmenNL /
Аэропорт Эйндховен в Нидерландах. Архивное фото
ГААГА, 22 ноя - РИА Новости. Воздушное движение в аэропорту Эйндховена на юге в Нидерландов приостановлено из-за беспилотников, сообщил в субботу министр обороны страны Рубен Брекелманс.
«

"В районе аэропорта Эйндховена было замечено несколько беспилотников. В связи с этим гражданское и военное воздушное движение приостановлено", - написал Брекелманс в соцсети Х.

По его словам, на месте находятся Королевская военная полиция Нидерландов и обычная полиция.
Ранее минобороны королевства сообщило, что военнослужащие Нидерландов в пятницу вечером задействовали оружие, чтобы сбить неизвестные беспилотники, замеченные в пятницу вечером над авиабазой Волкел на юге страны.
В разных частях Дании появились беспилотники
25 сентября, 01:46
 
В миреНидерландыЭйндховенБеспилотники
 
 
