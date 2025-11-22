https://ria.ru/20251122/niderlandy-2056863631.html
В нидерландском аэропорту приостановили воздушное движение из-за дронов
В нидерландском аэропорту приостановили воздушное движение из-за дронов
В нидерландском аэропорту приостановили воздушное движение из-за дронов
Воздушное движение в аэропорту Эйндховена на юге в Нидерландов приостановлено из-за беспилотников, сообщил в субботу министр обороны страны Рубен Брекелманс. РИА Новости, 22.11.2025
нидерланды
эйндховен
2025
В нидерландском аэропорту приостановили воздушное движение из-за дронов
Воздушное движение в аэропорту Эйндховена в Нидерландах приостановили из-за БПЛА