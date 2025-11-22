https://ria.ru/20251122/natsisty-2056853420.html
Во вступившей в "Азов"* бригаде ввели нацистские ритуалы
В состав нацбата "Азов"* включили 125-ю бригаду ВСУ, там уже начали вводить нацистские ритуалы, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 22.11.2025
Во вступившей в "Азов"* бригаде ввели нацистские ритуалы
В состав "Азова" включили 125-ю бригаду ВСУ и начали вводить нацистские ритуалы
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. В состав нацбата "Азов"* включили 125-ю бригаду ВСУ, там уже начали вводить нацистские ритуалы, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«
"С недавнего времени бригада вошла в состав 3-го армейского корпуса "Азов"* ВСУ, сотканного из отборных нацистов и бандеровцев всех мастей. Руководит всей этой военизированной структурой главный украинских нацист — Билецкий", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что комбриг спустя месяц после назначения ввел нацистские ритуалы. В частности, на публикуемых фотографиях боевики бригады стоят в характерной позе с кулаком у сердца, что является урезанной версией фашистского приветствия времен Третьего рейха.
Помимо этого, он заручился поддержкой чиновников Львова.
«
"Соцсети нового комбрига пестрят фотоотчетами с поездок по кабинетами чиновников, депутатов и прочих "миндичей", но только не с передовой", - сказал представитель силовых структур.
Он также привел в бригаду своих пиарщиков для раскрутки соцсетей и открестился от своих военнослужащих, пропавших без вести на различных направлениях, добавил собеседник.
"Медийщики бригады опубликовали пост, в котором обвинили в пропаже командиров подразделений, куда они были прикомандированы", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что в других армейских корпусах и бригадах ВСУ военнослужащие открещиваются от неонацистских идей.
"К примеру артиллеристы Черниговской 158-й бригады обращают внимание, что в руководстве бригады отсутствуют бывшие ультраправые футбольные ультрас. Это нам говорит о еще большем расколе в ВСУ и в украинском обществе в целом", - сказал он.
* Запрещенная в России террористическая организация