МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. В состав нацбата "Азов"* включили 125-ю бригаду ВСУ, там уже начали вводить нацистские ритуалы, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

« "С недавнего времени бригада вошла в состав 3-го армейского корпуса "Азов"* ВСУ, сотканного из отборных нацистов и бандеровцев всех мастей. Руководит всей этой военизированной структурой главный украинских нацист — Билецкий", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что комбриг спустя месяц после назначения ввел нацистские ритуалы. В частности, на публикуемых фотографиях боевики бригады стоят в характерной позе с кулаком у сердца, что является урезанной версией фашистского приветствия времен Третьего рейха.

Помимо этого, он заручился поддержкой чиновников Львова.

« "Соцсети нового комбрига пестрят фотоотчетами с поездок по кабинетами чиновников, депутатов и прочих "миндичей", но только не с передовой", - сказал представитель силовых структур.

Он также привел в бригаду своих пиарщиков для раскрутки соцсетей и открестился от своих военнослужащих, пропавших без вести на различных направлениях, добавил собеседник.

"Медийщики бригады опубликовали пост, в котором обвинили в пропаже командиров подразделений, куда они были прикомандированы", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в других армейских корпусах и бригадах ВСУ военнослужащие открещиваются от неонацистских идей.

"К примеру артиллеристы Черниговской 158-й бригады обращают внимание, что в руководстве бригады отсутствуют бывшие ультраправые футбольные ультрас. Это нам говорит о еще большем расколе в ВСУ и в украинском обществе в целом", - сказал он.