Рейтинг@Mail.ru
Во вступившей в "Азов"* бригаде ввели нацистские ритуалы - РИА Новости, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:42 22.11.2025
https://ria.ru/20251122/natsisty-2056853420.html
Во вступившей в "Азов"* бригаде ввели нацистские ритуалы
Во вступившей в "Азов"* бригаде ввели нацистские ритуалы - РИА Новости, 22.11.2025
Во вступившей в "Азов"* бригаде ввели нацистские ритуалы
В состав нацбата "Азов"* включили 125-ю бригаду ВСУ, там уже начали вводить нацистские ритуалы, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T21:42:00+03:00
2025-11-22T21:42:00+03:00
россия
львов
вооруженные силы украины
батальон "азов"*
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101971/98/1019719801_0:33:2000:1158_1920x0_80_0_0_fb4b13b667cd288aacc78c7b0da71150.jpg
https://ria.ru/20250521/plennyj-2018243224.html
https://ria.ru/20250629/vsu-2026149156.html
https://ria.ru/20250928/vsu-2044978403.html
россия
львов
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101971/98/1019719801_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_ed0b357c595fba715b7c72fe80cd3d87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, львов, вооруженные силы украины, батальон "азов"*, украина
Россия, Львов, Вооруженные силы Украины, Батальон "Азов"*, Украина
Во вступившей в "Азов"* бригаде ввели нацистские ритуалы

В состав "Азова" включили 125-ю бригаду ВСУ и начали вводить нацистские ритуалы

© AP Photo / Sergei ChuzavkovБатальон "Азов"*
Батальон Азов* - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Батальон "Азов"*. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. В состав нацбата "Азов"* включили 125-ю бригаду ВСУ, там уже начали вводить нацистские ритуалы, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«
"С недавнего времени бригада вошла в состав 3-го армейского корпуса "Азов"* ВСУ, сотканного из отборных нацистов и бандеровцев всех мастей. Руководит всей этой военизированной структурой главный украинских нацист — Билецкий", - сказал собеседник агентства.
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Пленный рассказал, как боевики "Азова"* глумились над убитым россиянином
21 мая, 13:29
Он отметил, что комбриг спустя месяц после назначения ввел нацистские ритуалы. В частности, на публикуемых фотографиях боевики бригады стоят в характерной позе с кулаком у сердца, что является урезанной версией фашистского приветствия времен Третьего рейха.
Помимо этого, он заручился поддержкой чиновников Львова.
«
"Соцсети нового комбрига пестрят фотоотчетами с поездок по кабинетами чиновников, депутатов и прочих "миндичей", но только не с передовой", - сказал представитель силовых структур.
Он также привел в бригаду своих пиарщиков для раскрутки соцсетей и открестился от своих военнослужащих, пропавших без вести на различных направлениях, добавил собеседник.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Бывший украинский военный рассказал, почему ВСУ прославляют нацизм
29 июня, 16:11
"Медийщики бригады опубликовали пост, в котором обвинили в пропаже командиров подразделений, куда они были прикомандированы", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что в других армейских корпусах и бригадах ВСУ военнослужащие открещиваются от неонацистских идей.
"К примеру артиллеристы Черниговской 158-й бригады обращают внимание, что в руководстве бригады отсутствуют бывшие ультраправые футбольные ультрас. Это нам говорит о еще большем расколе в ВСУ и в украинском обществе в целом", - сказал он.
* Запрещенная в России террористическая организация
Украинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
Силовики рассказали о судьбе боевиков 158 бригады, переданных "Азову"*
28 сентября, 21:17
 
РоссияЛьвовВооруженные силы УкраиныБатальон "Азов"*Украина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала