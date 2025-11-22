Рейтинг@Mail.ru
02:43 22.11.2025
https://ria.ru/20251122/mvd-2056740657.html
МВД назвало самые распространенные у мошенников схемы обмана россиян
МВД назвало самые распространенные у мошенников схемы обмана россиян
МВД назвало самые распространенные у мошенников схемы обмана россиян

МВД: мошенники в 2025 году чаще всего обманывали россиян с переводом денег

© Fotolia / Sven GrundmannРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© Fotolia / Sven Grundmann
Работа за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Наиболее распространенными у мошенников в 2025 году стали схемы обмана россиян с переводом денег на "безопасный счет", инвестированием в криптовалюту, фишинговыми ссылками и предоплатой за товар, рассказали РИА Новости в пресс-службе МВД России.
"В текущем году наиболее распространенным способом совершения дистанционных хищений по-прежнему является перевод денежных средств на "безопасный счет... Одной из распространенных схем мошенничества является привлечение средств граждан якобы в целях получения дополнительного заработка, например, для инвестирования в криптовалюту... Значительное количество дистанционных хищений совершается с использованием торговых площадок в сети "Интернет", - сообщили в ведомстве.
В министерстве пояснили, что при использовании схемы с переводом денег на "безопасный счет" злоумышленники звонят гражданам и под видом сотрудников правоохранительных органов, госучреждений и финорганизаций предупреждают о сомнительных банковских операциях, убеждая перевести деньги на "безопасный счет" или передать их курьеру. Как уточняют правоохранители, преступники могут угрожать привлечением к уголовной ответственности за содействие ВСУ, а также применять другие психологические приемы.
В ведомстве рассказали, что популярностью пользуется и схема с инвестированием денег в криптовалюту на мошеннических ресурсах. Там аферисты под видом успешных брокеров предлагают жертвам свои услуги по управлению их счетами, однако в действительности подделывают в личных кабинетах информацию о прибыли, чтобы жертвы вносили новые суммы. Как только деньги перестают поступать, мошенники блокируют личный кабинет, а средства похищают.
"Значительное количество дистанционных хищений совершается с использованием торговых площадок в сети интернет. При этом преступники под предлогом проведения безопасной сделки направляют фишинговые ссылки через мессенджеры, после чего получают информацию о банковской карте потерпевшего и впоследствии совершают хищения денежных средств с банковского счета", - добавили в МВД.
Как сообщили правоохранители, еще одной распространенной мошеннической схемой является присвоение средств, отправляемых в качестве предоплаты за приобретаемые в интернете товары или услуги.
