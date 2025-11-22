Рейтинг@Mail.ru
Музыкант, осуждавший СВО, срочно продал недвижимость и покинул Россию - РИА Новости, 22.11.2025
15:36 22.11.2025
Музыкант, осуждавший СВО, срочно продал недвижимость и покинул Россию
Музыкант, осуждавший СВО, срочно продал недвижимость и покинул Россию
Осудивший СВО рэп-исполнитель Slimus (настоящее имя – Вадим Мотылев) спешно продал свою московскую квартиру ниже рыночной стоимости и переехал в США, сообщает... РИА Новости, 22.11.2025
Музыкант, осуждавший СВО, срочно продал недвижимость и покинул Россию

SHOT: рэпер Slimus продал квартиру по цене ниже рынка и уехал в США

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Осудивший СВО рэп-исполнитель Slimus (настоящее имя – Вадим Мотылев) спешно продал свою московскую квартиру ниже рыночной стоимости и переехал в США, сообщает Life.
По данным издания, музыкант продал московскую квартиру площадью 86 квадратных метров за 31 миллион рублей со значительной скидкой, хотя сама недвижимость оценивается минимум в 40 миллионов.
В публикации говорится, что причиной срочной продажи недвижимости является неудачное возвращение в Россию. В 2022 году рэпер осудил СВО и покинул страну, но в 2024-м предпринял неудачную попытку вернуться на российскую сцену. Активисты обнаружили в его текстах оскорбления православной церкви и критику СВО.
В Life добавили, что у Slimus в России остается концертное агентство "Азимут букинг" с заблокированными счетами, которое не ведет деятельность на территории страны.
В июле 2024 года были отменены концерты Slimus в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. Концерт исполнителя в Новосибирске, который должен был состояться 26 июля 2024 года, был перенесен на неопределенный срок после обращения главы "Лиги безопасного интернета" Екатерины Мизулиной в правоохранительные органы в связи с высказываниями рэпера против СВО и из-за пропаганды наркотиков.
