В ДТП в Саратовской области погиб мужчина

САРАТОВ, 22 ноя - РИА Новости. Один мужчина погиб, три человека, в том числе ребенок пострадали в ДТП с тремя автомобилями на трассе в Саратовской области, сообщил начальник управления региональной безопасности Юрий Юрин.
"В 9.39 (8.39 мск - ред.) в службу 112 поступило сообщение о том, что в Хвалынском районе вблизи поселка Возрождение произошло столкновение трех автомобилей: тягача с прицепом, Lada и Xcite. В результате ДТП из Xcite погиб мужчина и пострадал мужчина. Из Lada пострадали мужчина и ребенок 2013 года рождения", - написал Юрин в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что все пострадавшие госпитализированы, а спасатели при помощи гидравлического инструмента деблокировали тело погибшего.
В Госавтоинспекции по Саратовской области рассказали, что автокатастрофа произошла на федеральной трассе Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград. Инспекторы ДПС выясняют обстоятельства трагедии.