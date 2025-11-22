Рейтинг@Mail.ru
В ДТП в Саратовской области погиб мужчина - РИА Новости, 22.11.2025
11:06 22.11.2025
В ДТП в Саратовской области погиб мужчина
Один мужчина погиб, три человека, в том числе ребенок пострадали в ДТП с тремя автомобилями на трассе в Саратовской области, сообщил начальник управления...
происшествия
саратовская область
хвалынский район
lada vesta
саратовская область
хвалынский район
происшествия, саратовская область, хвалынский район, lada vesta
Происшествия, Саратовская область, Хвалынский район, Lada Vesta
В ДТП в Саратовской области погиб мужчина

САРАТОВ, 22 ноя - РИА Новости. Один мужчина погиб, три человека, в том числе ребенок пострадали в ДТП с тремя автомобилями на трассе в Саратовской области, сообщил начальник управления региональной безопасности Юрий Юрин.
"В 9.39 (8.39 мск - ред.) в службу 112 поступило сообщение о том, что в Хвалынском районе вблизи поселка Возрождение произошло столкновение трех автомобилей: тягача с прицепом, Lada и Xcite. В результате ДТП из Xcite погиб мужчина и пострадал мужчина. Из Lada пострадали мужчина и ребенок 2013 года рождения", - написал Юрин в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что все пострадавшие госпитализированы, а спасатели при помощи гидравлического инструмента деблокировали тело погибшего.
В Госавтоинспекции по Саратовской области рассказали, что автокатастрофа произошла на федеральной трассе Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград. Инспекторы ДПС выясняют обстоятельства трагедии.
