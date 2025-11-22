Рейтинг@Mail.ru
Снегопад накрыл Московский регион - РИА Новости, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:44 22.11.2025 (обновлено: 23:57 22.11.2025)
https://ria.ru/20251122/moskva-2056864064.html
Снегопад накрыл Московский регион
Снегопад накрыл Московский регион - РИА Новости, 22.11.2025
Снегопад накрыл Московский регион
Снегопад накрыл Московский регион, передают корреспонденты РИА Новости. РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T23:44:00+03:00
2025-11-22T23:57:00+03:00
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
день народного единства
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100022/27/1000222716_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_488ada2c281ccfdf301f27bed4678bb4.jpg
https://ria.ru/20251122/pogoda-2056759035.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100022/27/1000222716_113:0:1888:1331_1920x0_80_0_0_cb384617e29efaaea6e1a9365a272f1f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, московская область (подмосковье), михаил леус, день народного единства, общество
Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, День народного единства, Общество
Снегопад накрыл Московский регион

Столичный регион накрыл сильный снегопад

© РИА Новости / Артем ЖитеневСнегопад в Москве
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© РИА Новости / Артем Житенев
Снегопад в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Снегопад накрыл Московский регион, передают корреспонденты РИА Новости.
В частности, сильный снегопад прошел на юго-востоке и востоке столицы, покрыв землю плотным снежным полотном. Северные районы Москвы снегопад затронул чуть меньше, слегка припорошив землю. В Подмосковье тоже отмечается выпадение осадков.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил РИА Новости, что небольшие дожди с мокрым снегом и гололедица ожидаются в Москве в субботу.
Черноморское побережье - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Синоптик рассказал о погоде в европейской части России на выходных
Вчера, 08:29
 
МоскваМосковская область (Подмосковье)Михаил ЛеусДень народного единстваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала