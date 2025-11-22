https://ria.ru/20251122/moskva-2056864064.html
Снегопад накрыл Московский регион
Снегопад накрыл Московский регион, передают корреспонденты РИА Новости.
2025-11-22T23:44:00+03:00
2025-11-22T23:44:00+03:00
2025-11-22T23:57:00+03:00
Столичный регион накрыл сильный снегопад