В Москве возбудили дело после возгорания машин из-за поджога мусорных баков

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Уголовное дело об умышленном уничтожении имущества возбуждено по факту поджога контейнеров для бытовых отходов и припаркованных рядом с ними автомобилей, сообщила пресс-служба столичного главка МВД РФ.

"Следственным отделом ОМВД России по району Марьино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества" по факту поджога контейнеров для бытовых отходов и припаркованных рядом с ними автомобилей", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи - лишение свободы на срок до пяти лет.

Сейчас проводятся следственные и оперативные мероприятия направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее в столичном главке МВД РФ сообщили, что утром в субботу в полицию поступило сообщение о возгорании нескольких транспортных средств на Донецкой улице. По прибытии полицейские обнаружили, что возгорание автомобилей произошло от находящихся рядом мусорных контейнеров.

В Telegram-канале столичной прокуратуры отметили, что возгорание произошло в нескольких очагах, в результате повреждено восемь автомобилей и два мотоцикла.