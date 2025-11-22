https://ria.ru/20251122/moskva-2056854747.html
В Москве возбудили дело после возгорания машин из-за поджога мусорных баков
В Москве возбудили дело после возгорания машин из-за поджога мусорных баков - РИА Новости, 22.11.2025
В Москве возбудили дело после возгорания машин из-за поджога мусорных баков
Уголовное дело об умышленном уничтожении имущества возбуждено по факту поджога контейнеров для бытовых отходов и припаркованных рядом с ними автомобилей
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Уголовное дело об умышленном уничтожении имущества возбуждено по факту поджога контейнеров для бытовых отходов и припаркованных рядом с ними автомобилей, сообщила пресс-служба столичного главка МВД РФ.
"Следственным отделом ОМВД России по району Марьино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ
"Умышленные уничтожение или повреждение имущества" по факту поджога контейнеров для бытовых отходов и припаркованных рядом с ними автомобилей", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи - лишение свободы на срок до пяти лет.
Сейчас проводятся следственные и оперативные мероприятия направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Ранее в столичном главке МВД РФ сообщили, что утром в субботу в полицию поступило сообщение о возгорании нескольких транспортных средств на Донецкой улице. По прибытии полицейские обнаружили, что возгорание автомобилей произошло от находящихся рядом мусорных контейнеров.
В Telegram-канале столичной прокуратуры отметили, что возгорание произошло в нескольких очагах, в результате повреждено восемь автомобилей и два мотоцикла.
Позже в столичном главке МВД РФ сообщили, что полиция задержала мужчину, который поджег мусорные контейнеры, из-за чего загорелись несколько автомобилей. Им оказался 37-летний уроженец Владимирской области
, который полностью изобличен в содеянном и признал свою вину.