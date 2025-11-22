Рейтинг@Mail.ru
22:03 22.11.2025
В Москве возбудили дело после возгорания машин из-за поджога мусорных баков
происшествия, россия, владимирская область
Происшествия, Россия, Владимирская область
В Москве возбудили дело после возгорания машин из-за поджога мусорных баков

В Москве возбудили дело после поджога баков и стоящих рядом с ними автомобилей

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Полицейский автомобиль . Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Уголовное дело об умышленном уничтожении имущества возбуждено по факту поджога контейнеров для бытовых отходов и припаркованных рядом с ними автомобилей, сообщила пресс-служба столичного главка МВД РФ.
"Следственным отделом ОМВД России по району Марьино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества" по факту поджога контейнеров для бытовых отходов и припаркованных рядом с ними автомобилей", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
В Москве задержали подростка, совершившего поджог кинотеатра
14 ноября, 00:02
В ведомстве отметили, что максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи - лишение свободы на срок до пяти лет.
Сейчас проводятся следственные и оперативные мероприятия направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Ранее в столичном главке МВД РФ сообщили, что утром в субботу в полицию поступило сообщение о возгорании нескольких транспортных средств на Донецкой улице. По прибытии полицейские обнаружили, что возгорание автомобилей произошло от находящихся рядом мусорных контейнеров.
В Telegram-канале столичной прокуратуры отметили, что возгорание произошло в нескольких очагах, в результате повреждено восемь автомобилей и два мотоцикла.
Позже в столичном главке МВД РФ сообщили, что полиция задержала мужчину, который поджег мусорные контейнеры, из-за чего загорелись несколько автомобилей. Им оказался 37-летний уроженец Владимирской области, который полностью изобличен в содеянном и признал свою вину.
Последствия пожара на Донецкой улице в Москве - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
В Москве задержали подозреваемого в поджоге автомобилей на парковке
Вчера, 14:36
 
ПроисшествияРоссияВладимирская область
 
 
