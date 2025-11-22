Вид на Кремль с Устьинского моста в Москве. Архивное фото

Москвичам рассказали о погоде в субботу

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Облачная погода, небольшие дожди с мокрым снегом, гололедица и до плюс трех ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня характер погоды в столичном регионе будет формировать вытянувшийся в широтном направлении атмосферный фронт. Погода ожидается облачная, местами пройдут небольшие дожди с мокрым снегом. В вечерние часы возможна гололедица. Днем в столице плюс один - плюс три градуса. По области от ноля до трех градусов тепла", - рассказал Леус

Он отметил, что ветер будет дуть северо-западный. Скорость его от трех до восьми метров в секунду.