Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 22.11.2025
09:46 22.11.2025 (обновлено: 14:38 22.11.2025)
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 22.11.2025
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Облачная погода, небольшие дожди с мокрым снегом, гололедица и до плюс трех ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 22.11.2025
общество, москва, михаил леус, день народного единства
Общество, Москва, Михаил Леус, День народного единства
Москвичам рассказали о погоде в субботу

Леус: в Москве в субботу ожидаются дожди с мокрым снегом и до плюс трех

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВид на Кремль с Устьинского моста в Москве
Вид на Кремль с Устьинского моста в Москве - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Вид на Кремль с Устьинского моста в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Облачная погода, небольшие дожди с мокрым снегом, гололедица и до плюс трех ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня характер погоды в столичном регионе будет формировать вытянувшийся в широтном направлении атмосферный фронт. Погода ожидается облачная, местами пройдут небольшие дожди с мокрым снегом. В вечерние часы возможна гололедица. Днем в столице плюс один - плюс три градуса. По области от ноля до трех градусов тепла", - рассказал Леус.
Он отметил, что ветер будет дуть северо-западный. Скорость его от трех до восьми метров в секунду.
"Атмосферное давление слабо растет. К вечеру барометры покажут 750 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы", - добавил синоптик.
ОбществоМоскваМихаил ЛеусДень народного единства
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
