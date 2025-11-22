МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Мошенники похитили у москвички 33,5 миллиона рублей под предлогом якобы проблемы с оплатой электроэнергии, сообщает Мошенники похитили у москвички 33,5 миллиона рублей под предлогом якобы проблемы с оплатой электроэнергии, сообщает Telegram-канал столичной прокуратуры.

В прокуратуре рассказали, что москвичке позвонила якобы сотрудница ресурсоснабжающей организации и сообщила, что "есть проблема по оплате электроэнергии", а также попросила назвать "номер электронной очереди, который поступит в смс". Поверив, женщина назвала неизвестной код, после чего ей на телефон стали приходить сообщения с номерами электронной очереди, данными сотрудника и оформлении доверенности от имени женщины на распоряжение имуществом.

« "В ходе очередного телефонного разговора женщина услышала на заднем плане фразу "она повелась, назвала код, сейчас мы у нее все данные скачаем". Фразу она услышала не случайно, это была часть разыгрываемого аферистами криминального спектакля и очередной шаг преступной схемы обмана", - отметили в прокуратуре.

Как отметили в ведомстве, после женщина получила сообщение о взломе личного кабинета на Госуслугах и телефон для связи, по которому она и позвонила. Неизвестная убедила женщину в том, что та стала соучастницей финансирования преступной деятельности и для избежания уголовной ответственности должна "всегда находиться на связи, а также принимать от них помощь по блокировке банковских счетов".

"Когда женщина сказала неизвестным, что хочет сама обратиться в МФЦ, злоумышленники уговорили ее не делать этого, так как "данные уже переданы и смысла в этом нет", - уточнили в ведомстве.