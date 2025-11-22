Рейтинг@Mail.ru
Мошенники похитили у москвички 33,5 миллиона рублей - РИА Новости, 22.11.2025
15:54 22.11.2025
Мошенники похитили у москвички 33,5 миллиона рублей
Мошенники похитили у москвички 33,5 миллиона рублей - РИА Новости, 22.11.2025
Мошенники похитили у москвички 33,5 миллиона рублей
Мошенники похитили у москвички 33,5 миллиона рублей под предлогом якобы проблемы с оплатой электроэнергии, сообщает Telegram-канал столичной прокуратуры. РИА Новости, 22.11.2025
москва
происшествия, москва, мошенники
Происшествия, Москва, мошенники
Мошенники похитили у москвички 33,5 миллиона рублей

Аферисты похитили у москвички 33,5 млн руб под предлогом оплаты за электричество

© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Автомобиль Прокуратуры России. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Мошенники похитили у москвички 33,5 миллиона рублей под предлогом якобы проблемы с оплатой электроэнергии, сообщает Telegram-канал столичной прокуратуры.
В прокуратуре рассказали, что москвичке позвонила якобы сотрудница ресурсоснабжающей организации и сообщила, что "есть проблема по оплате электроэнергии", а также попросила назвать "номер электронной очереди, который поступит в смс". Поверив, женщина назвала неизвестной код, после чего ей на телефон стали приходить сообщения с номерами электронной очереди, данными сотрудника и оформлении доверенности от имени женщины на распоряжение имуществом.
«
"В ходе очередного телефонного разговора женщина услышала на заднем плане фразу "она повелась, назвала код, сейчас мы у нее все данные скачаем". Фразу она услышала не случайно, это была часть разыгрываемого аферистами криминального спектакля и очередной шаг преступной схемы обмана", - отметили в прокуратуре.
Как отметили в ведомстве, после женщина получила сообщение о взломе личного кабинета на Госуслугах и телефон для связи, по которому она и позвонила. Неизвестная убедила женщину в том, что та стала соучастницей финансирования преступной деятельности и для избежания уголовной ответственности должна "всегда находиться на связи, а также принимать от них помощь по блокировке банковских счетов".
"Когда женщина сказала неизвестным, что хочет сама обратиться в МФЦ, злоумышленники уговорили ее не делать этого, так как "данные уже переданы и смысла в этом нет", - уточнили в ведомстве.
В столичной прокуратуре добавили, что аферисты уговорили женщину снять сбережения и передать якобы сотруднику банка для сохранения. Всего женщина отдала курьеру 33,5 миллиона рублей.
