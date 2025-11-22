https://ria.ru/20251122/mo-2056784678.html
Войска "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Группировка "Днепр" уничтожила до 40 украинских военнослужащих и 2 танка за сутки, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.11.2025
