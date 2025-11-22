Рейтинг@Mail.ru
Подразделения "Запада" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 22.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
12:36 22.11.2025 (обновлено: 12:37 22.11.2025)
Подразделения "Запада" улучшили тактическое положение в зоне СВО
Подразделения "Запада" улучшили тактическое положение в зоне СВО
Подразделения "Запада" улучшили тактическое положение в зоне СВО

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в районах четырех населенных пунктов в Харьковской области, противник потерял до 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Благодатовка, Нечволодовка, Моначиновка и Куриловка Харьковской области", - говорится в сводке российского ведомства.
"Потери противника составили до 220 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 14 автомобилей и 13 станций радиоэлектронной борьбы. Уничтожены четыре склада боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
