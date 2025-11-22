Митволь пожаловался на нарушение его прав в подмосковной колонии

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Суд в Московской области рассмотрит четыре иска бывшего заместителя руководителя Росприроднадзора Олега Митволя, осужденного за хищение более 900 миллионов рублей, о нарушении его прав в колонии, следует из материалов суда в распоряжении РИА Новости.