07:31 22.11.2025
Митволь пожаловался на нарушение его прав в подмосковной колонии
Суд в Московской области рассмотрит четыре иска бывшего заместителя руководителя Росприроднадзора Олега Митволя, осужденного за хищение более 900 миллионов...
Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь во время заседания Железнодорожного районного суда в Красноярске
Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь во время заседания Железнодорожного районного суда в Красноярске - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь во время заседания Железнодорожного районного суда в Красноярске. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Суд в Московской области рассмотрит четыре иска бывшего заместителя руководителя Росприроднадзора Олега Митволя, осужденного за хищение более 900 миллионов рублей, о нарушении его прав в колонии, следует из материалов суда в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что Митволь требует компенсации "за нарушения условий содержания в исправительной колонии, указывает на отказ в предоставлении отпуска с выездом за пределы учреждения, нарушение санитарных норм при ремонте помещений столовой и необеспечение вещевым довольствием". Представитель колонии представил в суд письменные возражения на заявленные требования.
Рассмотрение исков назначено на конец ноября и декабрь.
Ответчиками заявлены ГУФСИН России по Московской области, ФКУ ИК-6 УФСИН России по Московской области, ФСИН России.
Митволь был арестован в июле 2022 года по подозрению в хищении более 900 миллионов рублей при строительстве метро в Красноярске. В сентябре 2023 года Железнодорожный районный суд Красноярска приговорил его к 4,5 годам лишения свободы по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество) и взыскал более 940 миллионов рублей. В марте 2024 года Красноярский краевой суд оставил приговор в силе. Бизнесмен был этапирован в колонию в Московской области.
Пока Митволь находился под стражей, мошенники, оформив доверенность на поддельные паспорта, опустошили его банковские счета на 5,4 миллиона дирхамов (около 112 миллионов рублей) и едва не продали его недвижимость в Дубае. Была арестована и позже осуждена на пять лет участница аферы, следствие в отношении ее подельников было приостановлено в связи с заключением ими контрактов на прохождение военной службы.
