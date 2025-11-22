Рейтинг@Mail.ru
Прогнозировать политику США по отношению к Киеву сложно, заявил Мирошник - РИА Новости, 22.11.2025
07:57 22.11.2025
Прогнозировать политику США по отношению к Киеву сложно, заявил Мирошник
Прогнозировать политику США по отношению к Киеву сложно, заявил Мирошник - РИА Новости, 22.11.2025
Прогнозировать политику США по отношению к Киеву сложно, заявил Мирошник
Прогнозировать политику США по отношению к киевскому режиму сложно, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима... РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T07:57:00+03:00
2025-11-22T07:57:00+03:00
в мире
германия
сша
россия
родион мирошник
германия
сша
россия
в мире, германия, сша, россия, родион мирошник
В мире, Германия, США, Россия, Родион Мирошник
Прогнозировать политику США по отношению к Киеву сложно, заявил Мирошник

Мирошник: неизвестно, поймут ли США преступность политики демократов США

Родион Мирошник
Родион Мирошник
Родион Мирошник
Родион Мирошник. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Прогнозировать политику США по отношению к киевскому режиму сложно, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Я не знаю, как поведут Соединенные Штаты дальше. Поймут ли, что политика, которую проводили, например, американские демократы, была преступной. Я не вижу, например, со стороны Великобритании, Франции, Германии, которые сегодня сыпят радикальными, идиотскими заявлениями, волю к тому, чтобы преследовать людей, которых они сегодня содержат", - сказал Мирошник в связи с 80-й годовщиной Нюрнбергского процесса, отвечая на вопрос, возможна ли сейчас организация международной коалиции, которая осудила бы современные проявления нацизма.
Нюрнбергский процесс над высшими руководителями гитлеровской Германии проходил с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года в Нюрнбергском Дворце правосудия.
Мирошник предложил создать новые форматы для трибунала над Украиной
Вчера, 01:32
 
В миреГерманияСШАРоссияРодион Мирошник
 
 
