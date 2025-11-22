https://ria.ru/20251122/miroshnik-2056756834.html
Прогнозировать политику США по отношению к Киеву сложно, заявил Мирошник
МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Прогнозировать политику США по отношению к киевскому режиму сложно, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Я не знаю, как поведут Соединенные Штаты дальше. Поймут ли, что политика, которую проводили, например, американские демократы, была преступной. Я не вижу, например, со стороны Великобритании, Франции, Германии, которые сегодня сыпят радикальными, идиотскими заявлениями, волю к тому, чтобы преследовать людей, которых они сегодня содержат", - сказал Мирошник в связи с 80-й годовщиной Нюрнбергского процесса, отвечая на вопрос, возможна ли сейчас организация международной коалиции, которая осудила бы современные проявления нацизма.
Нюрнбергский процесс над высшими руководителями гитлеровской Германии проходил с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года в Нюрнбергском Дворце правосудия.