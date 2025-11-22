"Я не знаю, как поведут Соединенные Штаты дальше. Поймут ли, что политика, которую проводили, например, американские демократы, была преступной. Я не вижу, например, со стороны Великобритании, Франции, Германии, которые сегодня сыпят радикальными, идиотскими заявлениями, волю к тому, чтобы преследовать людей, которых они сегодня содержат", - сказал Мирошник в связи с 80-й годовщиной Нюрнбергского процесса, отвечая на вопрос, возможна ли сейчас организация международной коалиции, которая осудила бы современные проявления нацизма.