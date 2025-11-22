https://ria.ru/20251122/migranty-2056750023.html
Только 19 процентов детей мигрантов смогли поступить в российские школы
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Только 19 процентов детей мигрантов смогли поступить в российские школы, сообщил РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"После двух требований — предъявить пакет документов и знания русского языка — около 19 процентов детей смогли поступить в школы. То есть документы у них нормальные и экзамен они сдали", — сказал он.
Музаев
добавил, что в рамках Всероссийского совещания с региональными министрами Рособрнадзор
попросил крупные регионы России
с наибольшим количеством заявок от иностранных граждан для обучения в школах страны рассказать об опыте написания тестирования и поступления в образовательные учреждения.
"Сейчас мы начинаем исследовать этот вопрос: как обстановка и между детьми, и в школе, и что изменилось для учителя, как поменялась ситуация", — отметил руководитель ведомства.
По словам главы Рособрнадзора, более 80 процентов детей мигрантов, подавших документы, не смогли поступить в российские школы, так как не знали на должном уровне язык, а родители неправильно заполнили и оформили документы.
Тестирование детей мигрантов для зачисления в школы ввели с 1 апреля этого года.