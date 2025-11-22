Рейтинг@Mail.ru
"Лучше только Миндич". Медведев оценил делегацию Киева на переговоры с США - РИА Новости, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:16 22.11.2025 (обновлено: 15:39 22.11.2025)
https://ria.ru/20251122/medvedev-2056803717.html
"Лучше только Миндич". Медведев оценил делегацию Киева на переговоры с США
"Лучше только Миндич". Медведев оценил делегацию Киева на переговоры с США - РИА Новости, 22.11.2025
"Лучше только Миндич". Медведев оценил делегацию Киева на переговоры с США
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев иронично прокомментировал выбранный Владимиром Зеленским состав делегации для участия в переговорах по предложенному РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T15:16:00+03:00
2025-11-22T15:39:00+03:00
в мире
сша
украина
киев
владимир зеленский
тимур миндич
андрей ермак
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029790323_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7eec538315a53c088b9126b4c88479a9.jpg
https://ria.ru/20251122/zelenskij-2056800560.html
https://ria.ru/20251114/medvedev-2054930093.html
сша
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029790323_167:0:2896:2047_1920x0_80_0_0_2155e0af6d8bf1603ccf2ac5613190ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, киев, владимир зеленский, тимур миндич, андрей ермак, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, верховная рада украины, дело миндича
В мире, США, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Тимур Миндич, Андрей Ермак, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Верховная Рада Украины, Дело Миндича
"Лучше только Миндич". Медведев оценил делегацию Киева на переговоры с США

Медведев с иронией оценил назначение Ермака главой делегации Украины

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев иронично прокомментировал выбранный Владимиром Зеленским состав делегации для участия в переговорах по предложенному США плану урегулирования на Украине, отметив, что "лучше" главы офиса Зеленского Андрея Ермака во главе делегации может быть только бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич.
Ранее на сайте Зеленского появился указ, утверждающий состав делегации для переговоров с США, ее возглавит Ермак. Жители Киева вышли на центральную площадь Независимости в Киеве на митинг, протестующие требуют отставки Зеленского и увольнения Ермака.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
В офисе Зеленского анонсировали консультации по новому плану США
Вчера, 14:58
"Кровавый Киевский Клоун (ККК) (Зеленский - ред.) назначил Ермака главой своей делегации на переговорах с США и "другими международными партнерами". Отличный выбор. Лучше него только Миндич", - написал Медведев в Telegram-канале.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Медведев прокомментировал коррупционный скандал на Украине
14 ноября, 09:58
 
В миреСШАУкраинаКиевВладимир ЗеленскийТимур МиндичАндрей ЕрмакНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЭнергоатомВерховная Рада УкраиныДело Миндича
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала