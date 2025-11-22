"Лучше только Миндич". Медведев оценил делегацию Киева на переговоры с США

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев иронично прокомментировал выбранный Владимиром Зеленским состав делегации для участия в переговорах по предложенному США плану урегулирования на Украине, отметив, что "лучше" главы офиса Зеленского Андрея Ермака во главе делегации может быть только бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич.