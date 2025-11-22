"Лучше только Миндич". Медведев оценил делегацию Киева на переговоры с США

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев иронично прокомментировал выбранный Владимиром Зеленским состав делегации для участия в переговорах по предложенному США плану урегулирования на Украине, отметив, что "лучше" главы офиса Зеленского Андрея Ермака во главе делегации может быть только бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич.
Ранее на сайте Зеленского появился указ, утверждающий состав делегации для переговоров с США, ее возглавит Ермак. Жители Киева вышли на центральную площадь Независимости в Киеве на митинг, протестующие требуют отставки Зеленского и увольнения Ермака.
"Кровавый Киевский Клоун (ККК) (Зеленский - ред.) назначил Ермака главой своей делегации на переговорах с США и "другими международными партнерами". Отличный выбор. Лучше него только Миндич", - написал Медведев в Telegram-канале.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
