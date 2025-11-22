Маск опубликовал видео с роботами в роли медиков и игроков в покер

НЬЮ-ЙОРК, 22 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск опубликовал на своей странице в соцсети Х сгенерированное ИИ видео, на котором человекоподобные гуманоидные роботы Optimus, производимые его компанией Tesla, представлены в роли строителей, медиков, полицейских, поваров и даже игроков в покер.
Ранее Маск заверял, что Optimus сможет устранить бедность и обеспечить всех людей универсальным высоким доходом. Издание Wired при этом писало, что Маск планирует начать создание армии роботов с конца 2026 года.
В опубликованном видео в Х роботы представлены в роли строителя, медика, каратиста, полицейского, повара. Есть также игрок в покер и блогер.
Маск пока не комментировал, чем вызвана публикация. Оригинал видео Маск взял у одного из пользователей соцсети.
