03:39 22.11.2025 (обновлено: 04:06 22.11.2025)
Маск опубликовал видео с роботами в роли медиков и игроков в покер
Маск опубликовал видео с роботами в роли медиков и игроков в покер

Маск опубликовал созданное ИИ видео с роботами в роли медиков и строителей

© AP Photo / Britta Pedersen/PoolВладелец SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск
НЬЮ-ЙОРК, 22 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск опубликовал на своей странице в соцсети Х сгенерированное ИИ видео, на котором человекоподобные гуманоидные роботы Optimus, производимые его компанией Tesla, представлены в роли строителей, медиков, полицейских, поваров и даже игроков в покер.
Ранее Маск заверял, что Optimus сможет устранить бедность и обеспечить всех людей универсальным высоким доходом. Издание Wired при этом писало, что Маск планирует начать создание армии роботов с конца 2026 года.
В опубликованном видео в Х роботы представлены в роли строителя, медика, каратиста, полицейского, повара. Есть также игрок в покер и блогер.
Маск пока не комментировал, чем вызвана публикация. Оригинал видео Маск взял у одного из пользователей соцсети.
Путину показали антропоморфного робота, разработанного Сбером - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Первый ИИ-робот "Сбера" станцевал для Путина
19 ноября, 18:36
 
