Рейтинг@Mail.ru
Мирный план США по Украине хороший, но требует доработки, заявил Макрон - РИА Новости, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:11 22.11.2025 (обновлено: 21:02 22.11.2025)
https://ria.ru/20251122/makron-2056841152.html
Мирный план США по Украине хороший, но требует доработки, заявил Макрон
Мирный план США по Украине хороший, но требует доработки, заявил Макрон - РИА Новости, 22.11.2025
Мирный план США по Украине хороший, но требует доработки, заявил Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал мирный план США по Украине хорошим, но это основа, которая требует доработки. РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T20:11:00+03:00
2025-11-22T21:02:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
владимир путин
эммануэль макрон
дмитрий песков
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038472825_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fb9ec56c61e50753ce16c6d0b10a7c5c.jpg
https://ria.ru/20251121/rossiya-2056424596.html
https://ria.ru/20251122/zhestokost-2056753717.html
россия
сша
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038472825_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_c31022a3f7df36a85333ccd750f20087.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, украина, владимир путин, эммануэль макрон, дмитрий песков, киев
В мире, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков, Специальная военная операция на Украине, Киев
Мирный план США по Украине хороший, но требует доработки, заявил Макрон

Макрон назвал мирный план США по Украине хорошей основой, требующей доработки

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал мирный план США по Украине хорошим, но это основа, которая требует доработки.
«
"Хорошо, что он (план - ред.) предлагает мир и признает важные элементы, касающиеся суверенитета, гарантий безопасности... Однако это основа для работы, которая должна быть рассмотрена повторно, как мы делали это прошлым летом, так как этот план в первую очередь не был согласован с европейцами", - приводит слова Макрона агентство Рейтер.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Выхода нет: в итоге Запад сделает все, о чем сказал Путин, и даже больше
21 ноября, 08:00
По мнению президента Франции, в рамках плана выдвигаются много условий, напрямую затрагивающих Европу.
Ранее немецкий журнал Spiegel сообщал, что европейские союзники Украины разработали собственный вариант документа в ответ на представленный США план урегулирования и уже направили его в Вашингтон.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Американская жестокость. Трамп лишил Зеленского последнего друга
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАУкраинаВладимир ПутинЭммануэль МакронДмитрий ПесковКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала