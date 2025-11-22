https://ria.ru/20251122/lukashenko-2056783888.html
Пресс-секретарь Лукашенко рассказала о помиловании католических священников
Пресс-секретарь Лукашенко рассказала о помиловании католических священников - РИА Новости, 22.11.2025
Пресс-секретарь Лукашенко рассказала о помиловании католических священников
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение о помиловании двух католических священников по просьбе папы Римского, заявила пресс-секретарь главы... РИА Новости, 22.11.2025
МИНСК, 22 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение о помиловании двух католических священников по просьбе папы Римского, заявила пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт.
"Действительно, главой государства 20 ноября помилованы два католических священника - Анджей Юхневич и Генрих Околотович, осужденные за совершение тяжких и особо тяжких преступлений против государства, а также иные преступления", - приводит слова Эйсмонт агентство Белта.
Она пояснила, что "это решение было принято по просьбе папы Римского Льва XIV при участии митрополита Иосифа Станевского (председатель конференции католических епископов в Белоруссии
, митрополит Минско-Могилевский – ред.) в рамках жеста доброй воли, руководствуясь принципами милосердия и гуманизма, учитывая состояние здоровья осужденных, а также в целях развития отношений республики Беларусь со Святым престолом".
В четверг агентство Белта сообщило, что президент Белоруссии Александр Лукашенко
помиловал двух католических священнослужителей, совершивших тяжкие преступления против государства - из колонии были освобождены отец Генрих Околотович и отец Анджей Юхневич.
Конференция католических епископов Белоруссии подтвердила освобождение из заключения священников, отметив, что это стало в том числе результатом состоявшегося в октябре визита в Белоруссию спецпосланника папы Римского кардинала Клаудио Гуджеротти, который принял участие в торжествах по случаю празднования 100-летия Пинской епархии и в рамках визита в республику встретился с Лукашенко.