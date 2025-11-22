Рейтинг@Mail.ru
Пресс-секретарь Лукашенко рассказала о помиловании католических священников - РИА Новости, 22.11.2025
12:40 22.11.2025
Пресс-секретарь Лукашенко рассказала о помиловании католических священников
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение о помиловании двух католических священников по просьбе папы Римского, заявила пресс-секретарь главы... РИА Новости, 22.11.2025
белоруссия
александр лукашенко
https://ria.ru/20250701/lukashenko-2026628660.html
белоруссия
Новости
белоруссия, александр лукашенко
Белоруссия, Александр Лукашенко
Пресс-секретарь Лукашенко рассказала о помиловании католических священников

Лукашенко помиловал двух католических священников по просьбе папы Римского

© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 22 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение о помиловании двух католических священников по просьбе папы Римского, заявила пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт.
"Действительно, главой государства 20 ноября помилованы два католических священника - Анджей Юхневич и Генрих Околотович, осужденные за совершение тяжких и особо тяжких преступлений против государства, а также иные преступления", - приводит слова Эйсмонт агентство Белта.
Она пояснила, что "это решение было принято по просьбе папы Римского Льва XIV при участии митрополита Иосифа Станевского (председатель конференции католических епископов в Белоруссии, митрополит Минско-Могилевский – ред.) в рамках жеста доброй воли, руководствуясь принципами милосердия и гуманизма, учитывая состояние здоровья осужденных, а также в целях развития отношений республики Беларусь со Святым престолом".
В четверг агентство Белта сообщило, что президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал двух католических священнослужителей, совершивших тяжкие преступления против государства - из колонии были освобождены отец Генрих Околотович и отец Анджей Юхневич.
Конференция католических епископов Белоруссии подтвердила освобождение из заключения священников, отметив, что это стало в том числе результатом состоявшегося в октябре визита в Белоруссию спецпосланника папы Римского кардинала Клаудио Гуджеротти, который принял участие в торжествах по случаю празднования 100-летия Пинской епархии и в рамках визита в республику встретился с Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
"Тут не курорт". Лукашенко прокомментировал кадры с рыдающим Тихановским
1 июля, 22:56
 
БелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
Версия 2023.1 Beta
