Пресс-секретарь Лукашенко рассказала о помиловании католических священников

"Действительно, главой государства 20 ноября помилованы два католических священника - Анджей Юхневич и Генрих Околотович, осужденные за совершение тяжких и особо тяжких преступлений против государства, а также иные преступления", - приводит слова Эйсмонт агентство Белта.

Конференция католических епископов Белоруссии подтвердила освобождение из заключения священников, отметив, что это стало в том числе результатом состоявшегося в октябре визита в Белоруссию спецпосланника папы Римского кардинала Клаудио Гуджеротти, который принял участие в торжествах по случаю празднования 100-летия Пинской епархии и в рамках визита в республику встретился с Лукашенко.