Лукашенко помиловал 31 гражданина Украины
12:10 22.11.2025 (обновлено: 15:31 22.11.2025)
Лукашенко помиловал 31 гражданина Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 31 гражданина Украины, заявила пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт. РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T12:10:00+03:00
2025-11-22T15:31:00+03:00
в мире
украина
белоруссия
сша
александр лукашенко
дональд трамп
украина
белоруссия
сша
в мире, украина, белоруссия, сша, александр лукашенко, дональд трамп
В мире, Украина, Белоруссия, США, Александр Лукашенко, Дональд Трамп
МИНСК, 22 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 31 гражданина Украины, заявила пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт.
"В развитие достигнутых договоренностей между президентом США Дональдом Трампом и президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко по просьбе украинской стороны в целях создания условий для урегулирования вооруженного конфликта в сопредельном государстве, руководствуясь принципами гуманизма и в качестве жеста доброй воли, президентом помилован 31 гражданин Украины, совершивший уголовные преступления на территории нашей страны", — приводит ее слова агентство Белта.
Она добавила, что сейчас идет процесс их передачи Киеву. Кроме того, по просьбе папы римского отпущены два католических священника.
Также Эйсмонт отметила, что переговоры Минска и Вашингтона находятся в активной фазе. Белоруссия всегда выступала за региональную стабильность и налаживание диалога, заключила пресс-секретарь Лукашенко.
Заголовок открываемого материала