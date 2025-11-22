При ударе Израиля по машине в Ливане погиб мужчина

БЕЙРУТ, 22 ноя - РИА Новости. Беспилотник израильских ВВС атаковал машину в поселении Фрун на юге Ливана, в результате чего один человек погиб, говорится в отчете центра экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана.
"В результате авиаудара враждебного Израиля по машине в поселении Фрун управы Бинт-Джбейль погиб один человек", - говорится в отчете.
Ранее ливанское национальное агентство NNA сообщило, что израильский беспилотник выпустил ракету по машине.
Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет республики, несмотря на соглашение о прекращении огня. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, ливанские власти рассматривают это как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН №1701.
По данным МВД Ливана, Израиль совершил с начала 2025 года свыше 4,5 тысячи нападений на территорию республики. В результате этих атак погибли более 330 человек, более 680 получили ранения.
Израильская армия, со своей стороны, заявляет, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения "Хезболлах" для ликвидации руководящего состава его боевого крыла. В Израиле неоднократно повторяли, что продолжат наносить удары по Ливану с целью ликвидировать угрозу, исходящую от шиитского сопротивления.