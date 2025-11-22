При ударе Израиля по машине в Ливане погиб мужчина

БЕЙРУТ, 22 ноя - РИА Новости. Беспилотник израильских ВВС атаковал машину в поселении Фрун на юге Ливана, в результате чего один человек погиб, говорится в отчете центра экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана.

По данным МВД Ливана, Израиль совершил с начала 2025 года свыше 4,5 тысячи нападений на территорию республики. В результате этих атак погибли более 330 человек, более 680 получили ранения.