Рейтинг@Mail.ru
При ударе Израиля по машине в Ливане погиб мужчина - РИА Новости, 22.11.2025
11:36 22.11.2025
https://ria.ru/20251122/livan-2056775989.html
При ударе Израиля по машине в Ливане погиб мужчина
При ударе Израиля по машине в Ливане погиб мужчина - РИА Новости, 22.11.2025
При ударе Израиля по машине в Ливане погиб мужчина
Беспилотник израильских ВВС атаковал машину в поселении Фрун на юге Ливана, в результате чего один человек погиб, говорится в отчете центра экстренных ситуаций... РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T11:36:00+03:00
2025-11-22T11:36:00+03:00
в мире
ливан
израиль
оон
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976774021_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_1de5004902b646c6fbdab1b5598d4428.jpg
https://ria.ru/20251122/tramp-2056730988.html
https://ria.ru/20251119/izrail-2056028796.html
ливан
израиль
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
в мире, ливан, израиль, оон, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Ливан, Израиль, ООН, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта
При ударе Израиля по машине в Ливане погиб мужчина

При ударе БПЛА Израиля по машине на юге Ливана погиб мужчина

© AP Photo / Oded BaliltyСотрудник сил безопасности Израиля
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© AP Photo / Oded Balilty
Сотрудник сил безопасности Израиля. Архивное фото
БЕЙРУТ, 22 ноя - РИА Новости. Беспилотник израильских ВВС атаковал машину в поселении Фрун на юге Ливана, в результате чего один человек погиб, говорится в отчете центра экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана.
"В результате авиаудара враждебного Израиля по машине в поселении Фрун управы Бинт-Джбейль погиб один человек", - говорится в отчете.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Трамп заявил, что США работают с Ливаном над проблемой безопасности
Вчера, 00:15
Ранее ливанское национальное агентство NNA сообщило, что израильский беспилотник выпустил ракету по машине.
Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет республики, несмотря на соглашение о прекращении огня. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, ливанские власти рассматривают это как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН №1701.
По данным МВД Ливана, Израиль совершил с начала 2025 года свыше 4,5 тысячи нападений на территорию республики. В результате этих атак погибли более 330 человек, более 680 получили ранения.
Израильская армия, со своей стороны, заявляет, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения "Хезболлах" для ликвидации руководящего состава его боевого крыла. В Израиле неоднократно повторяли, что продолжат наносить удары по Ливану с целью ликвидировать угрозу, исходящую от шиитского сопротивления.
Израильские военные на юге Ливана - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Израиль нарушил перемирие с Ливаном около десяти тысяч раз за год
19 ноября, 15:13
 
В миреЛиванИзраильООНХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
