Рейтинг@Mail.ru
В Литве выступили с угрозами по поводу Калининграда - РИА Новости, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:37 22.11.2025
https://ria.ru/20251122/litva-2056857753.html
В Литве выступили с угрозами по поводу Калининграда
В Литве выступили с угрозами по поводу Калининграда - РИА Новости, 22.11.2025
В Литве выступили с угрозами по поводу Калининграда
Вильнюс может рассмотреть вопрос об ограничении транзита в Калининград как меру по давлению на Россию и Белоруссию, заявил глава правящей Социал-демократической РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T22:37:00+03:00
2025-11-22T22:37:00+03:00
в мире
белоруссия
литва
вильнюс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797108326_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a22c94a29a2affc232463237872eb51a.jpg
https://ria.ru/20251122/belorussija-2056820273.html
https://ria.ru/20251121/lukojl-2056727129.html
https://ria.ru/20251121/shag-2056697538.html
белоруссия
литва
вильнюс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797108326_281:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_f9d3f290f01f9832a2fe58822586f9a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, литва, вильнюс
В мире, Белоруссия, Литва, Вильнюс
В Литве выступили с угрозами по поводу Калининграда

Синкявичус: Литва может рассмотреть ограничение транзита в Калининград

© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанкЦентр Калининграда
Центр Калининграда - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в медиабанк
Центр Калининграда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Вильнюс может рассмотреть вопрос об ограничении транзита в Калининград как меру по давлению на Россию и Белоруссию, заявил глава правящей Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) Миндаугас Синкявичюс, его слова передает Sputnik Литва.
"Транзит на территорию российского анклава, а также его приостановка в той или иной форме должны координироваться в рамках Евросоюза, это, наверное, не одностороннее решение, но это возможная мера из разряда самых жестких", — утверждает политик.
Международный пункт пропуска Бенякони на белорусско-литовской границе - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
В Белоруссии уточнили правила для литовского грузового транспорта
Вчера, 17:33
По словам Синкявичуса, не исключается и введение Вильнюсом других мер, например, очередное закрытие границы с Белоруссией.
В субботу правительство Белоруссии уточнило условия передвижения литовских полуприцепов и прицепов по стране, прописав, что это возможно при работающих пунктах пропуска "Бенякони" (с литовской стороны – "Шальчининкай"), "Каменный Лог" ("Мядининкай") и для совершения грузовых операций в специальных местах.
Логотип компании Лукойл - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
В Калининграде прокомментировали остановку Литвой транзита грузов "Лукойла"
21 ноября, 23:32
В конце октября правительство Литвы заявило, что на месяц, до 30 ноября (до 1.00 мск 1 декабря), закроет пропуск автотранспорта через границу с Белоруссией с возможностью продления этого срока. Литовская сторона обосновывала приостановку движения транспорта через два оставшихся работать на границе с Белоруссией автодорожных пункта пропуска "инцидентами" с проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой. При этом литовская сторона позже разрешила пропускать через один из КПП некоторые категории лиц. А позже правительство Литвы решило открыть КПП раньше заявленного срока - уже 20 ноября.
Пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Руслан Варанков в день возобновления работы границы отмечал, что предложение Минска в адрес Вильнюса о консультациях на уровне министерств иностранных дел по теме работы КПП на общей границе сохраняет актуальность на фоне рисков нового закрытия границы Литвой в одностороннем порядке.
Президентский дворец в Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Литва заявила о новом провокационном шаге против России
21 ноября, 19:24
 
В миреБелоруссияЛитваВильнюс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала