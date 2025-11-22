В Литве выступили с угрозами по поводу Калининграда

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Вильнюс может рассмотреть вопрос об ограничении транзита в Калининград как меру по давлению на Россию и Белоруссию, заявил глава правящей Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) Миндаугас Синкявичюс, его слова передает Sputnik Литва.
"Транзит на территорию российского анклава, а также его приостановка в той или иной форме должны координироваться в рамках Евросоюза, это, наверное, не одностороннее решение, но это возможная мера из разряда самых жестких", — утверждает политик.
По словам Синкявичуса, не исключается и введение Вильнюсом других мер, например, очередное закрытие границы с Белоруссией.
В субботу правительство Белоруссии уточнило условия передвижения литовских полуприцепов и прицепов по стране, прописав, что это возможно при работающих пунктах пропуска "Бенякони" (с литовской стороны – "Шальчининкай"), "Каменный Лог" ("Мядининкай") и для совершения грузовых операций в специальных местах.
В конце октября правительство Литвы заявило, что на месяц, до 30 ноября (до 1.00 мск 1 декабря), закроет пропуск автотранспорта через границу с Белоруссией с возможностью продления этого срока. Литовская сторона обосновывала приостановку движения транспорта через два оставшихся работать на границе с Белоруссией автодорожных пункта пропуска "инцидентами" с проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой. При этом литовская сторона позже разрешила пропускать через один из КПП некоторые категории лиц. А позже правительство Литвы решило открыть КПП раньше заявленного срока - уже 20 ноября.
Пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Руслан Варанков в день возобновления работы границы отмечал, что предложение Минска в адрес Вильнюса о консультациях на уровне министерств иностранных дел по теме работы КПП на общей границе сохраняет актуальность на фоне рисков нового закрытия границы Литвой в одностороннем порядке.
Литва заявила о новом провокационном шаге против России
21 ноября, 19:24