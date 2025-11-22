"Кожа начала желтеть". Россиянам сообщили об опасности популярного напитка

"Как нам стало известно, 22-летняя фанатка матчи из Москвы выпивала около пяти кружек ежедневно в течение долгого времени. В какой-то момент у девушки начала отчетливо желтеть кожа. Она перепугалась и пошла проходить обследование", — говорится в публикации.

Отмечается, что излишнее потребление популярного напитка может привести к сильной нагрузке на печень и накоплению токсинов, вызывающих желтуху, особенно если растворимый порошок чая оказался низкого качества.

Кроме того, в напитке в большом количестве содержатся катехины, которые могут раздражать слизистую желудка, а также танины и полифенолы, снижающие усвоение железа на 60-90 процентов и способные вызвать анемию при частом потреблении матчи.