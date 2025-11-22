https://ria.ru/20251122/life-2056795791.html
"Кожа начала желтеть". Россиянам сообщили об опасности популярного напитка
"Кожа начала желтеть". Россиянам сообщили об опасности популярного напитка - РИА Новости, 22.11.2025
"Кожа начала желтеть". Россиянам сообщили об опасности популярного напитка
Чрезмерное потребление зеленого чая матча грозит желтухой и отказом печени, пишет Life. РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T14:18:00+03:00
2025-11-22T14:18:00+03:00
2025-11-22T15:00:00+03:00
москва
общество
россия
здоровье - общество
здоровье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148598/79/1485987942_0:16:4928:2788_1920x0_80_0_0_e3fb3de6a5a0b75937e1570d1d801711.jpg
https://ria.ru/20250925/psikhika-2044333788.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148598/79/1485987942_398:0:4750:3264_1920x0_80_0_0_9521ac4b82ef7ee24e3914b51775649a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, россия, здоровье - общество, здоровье
Москва, Общество, Россия, Здоровье - Общество, Здоровье
"Кожа начала желтеть". Россиянам сообщили об опасности популярного напитка
Life: чрезмерное потребление матчи ведет к отказу печени
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости.
Чрезмерное потребление зеленого чая матча грозит желтухой и отказом печени, пишет Life
.
«
"Как нам стало известно, 22-летняя фанатка матчи из Москвы выпивала около пяти кружек ежедневно в течение долгого времени. В какой-то момент у девушки начала отчетливо желтеть кожа. Она перепугалась и пошла проходить обследование", — говорится в публикации.
Отмечается, что излишнее потребление популярного напитка может привести к сильной нагрузке на печень и накоплению токсинов, вызывающих желтуху, особенно если растворимый порошок чая оказался низкого качества.
Кроме того, в напитке в большом количестве содержатся катехины, которые могут раздражать слизистую желудка, а также танины и полифенолы, снижающие усвоение железа на 60-90 процентов и способные вызвать анемию при частом потреблении матчи.