"Кожа начала желтеть". Россиянам сообщили об опасности популярного напитка
14:18 22.11.2025 (обновлено: 15:00 22.11.2025)
"Кожа начала желтеть". Россиянам сообщили об опасности популярного напитка
Чрезмерное потребление зеленого чая матча грозит желтухой и отказом печени, пишет Life. РИА Новости, 22.11.2025
москва, общество, россия, здоровье - общество, здоровье
Москва, Общество, Россия, Здоровье - Общество, Здоровье
"Кожа начала желтеть". Россиянам сообщили об опасности популярного напитка

Life: чрезмерное потребление матчи ведет к отказу печени

© Fotolia / KathyЕда в аэропорту
Еда в аэропорту - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© Fotolia / Kathy
Еда в аэропорту. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Чрезмерное потребление зеленого чая матча грозит желтухой и отказом печени, пишет Life.
«
"Как нам стало известно, 22-летняя фанатка матчи из Москвы выпивала около пяти кружек ежедневно в течение долгого времени. В какой-то момент у девушки начала отчетливо желтеть кожа. Она перепугалась и пошла проходить обследование", — говорится в публикации.
Отмечается, что излишнее потребление популярного напитка может привести к сильной нагрузке на печень и накоплению токсинов, вызывающих желтуху, особенно если растворимый порошок чая оказался низкого качества.
Кроме того, в напитке в большом количестве содержатся катехины, которые могут раздражать слизистую желудка, а также танины и полифенолы, снижающие усвоение железа на 60-90 процентов и способные вызвать анемию при частом потреблении матчи.
МоскваОбществоРоссияЗдоровье - ОбществоЗдоровье
 
 
