Лайнер с россиянами, не попавший в порт Стамбула, вернулся в Сочи

СОЧИ, 22 ноя - РИА Новости. Круизный лайнер Astoria Grande, которому в четверг администрация порта в Стамбуле не дала разрешение на швартовку, завершил двухнедельный круиз по расписанию, в порт Сочи прибыли 620 пассажиров и около 430 членов экипажа лайнера, передает корреспондент РИА Новости.

Пассажиры прибывшего в Сочи лайнера рассказали журналистам о впечатлениях о круизе. Многие отметили профессионализм экипажа, доброжелательную обстановку на судне.

"Дали скидки дополнительные на следующий круиз. А команде огромное спасибо. Мы не первый раз, очень довольны. Вернемся еще раз", - рассказал журналистам мужчина, представившийся Олегом Михайловичем.

Скидку в 25% намерены использовать Людмила и Владимир из Воронежа . "Мы довольны очень, поедем в следующий раз… Будем отмечать 55 лет совместной жизни… На корабле мероприятия постоянно проводятся… И нам достаточно было тех 5 городов, где мы выходили на сушу… Остановка в море не отразилась на нашем настроении", - рассказали они журналистам.

"Так всё было организовано на лайнере. У нас там и волейбол, и танцы, и бассейны, и музыка. Такая остановка на меня не повлияла", - призналась Ольга из Сочи.

Впервые отправившаяся в данный круиз Ольга из Сыктывкара отметила заботу экипажа. "Капитан очень, конечно, переживал, было слышно, как он переживал, по голосу, когда он объявил, что мы ждем отправления. Все с пониманием отнеслись, все 600 человек. Мы брали экскурсию в Стамбуле , нам вернули деньги", - рассказала она.

Судовладельцу лайнера ранее не объяснили в администрации порта в Стамбуле отказ в разрешении на швартовку, рассказали РИА Новости в пресс-службе агента по продажам Astoria Grande ООО " СК Аквилон".

Туристы получат компенсации за несостоявшуюся экскурсию по городу, сообщал в пятницу Российский союз туриндустрии (РСТ) . Также в пресс-службе РСТ со ссылкой на гендиректора круизного центра " Инфофлот " Андрея Михайловского сообщали, что жалоб от находящихся на борту туристов в связи с произошедшим компания не получала.