Лайнер с россиянами, не попавший в порт Стамбула, вернулся в Сочи - РИА Новости, 22.11.2025
11:14 22.11.2025
https://ria.ru/20251122/layner-2056774939.html
Лайнер с россиянами, не попавший в порт Стамбула, вернулся в Сочи
Лайнер с россиянами, не попавший в порт Стамбула, вернулся в Сочи
Лайнер с россиянами, не попавший в порт Стамбула, вернулся в Сочи
Круизный лайнер Astoria Grande, которому в четверг администрация порта в Стамбуле не дала разрешение на швартовку, завершил двухнедельный круиз по расписанию, в РИА Новости, 22.11.2025
сочи, стамбул, российский союз туриндустрии (рст), инфофлот
Сочи, Стамбул, Российский союз туриндустрии (РСТ), Инфофлот
Лайнер с россиянами, не попавший в порт Стамбула, вернулся в Сочи

Круизный лайнер Astoria Grande вернулся в порт Сочи по расписанию

© РИА Новости / Сергей Кулаков | Перейти в медиабанкМеждународный круизный лайнер Astoria Grande в морском порту Сочи
Международный круизный лайнер Astoria Grande в морском порту Сочи - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© РИА Новости / Сергей Кулаков
Перейти в медиабанк
Международный круизный лайнер Astoria Grande в морском порту Сочи
СОЧИ, 22 ноя - РИА Новости. Круизный лайнер Astoria Grande, которому в четверг администрация порта в Стамбуле не дала разрешение на швартовку, завершил двухнедельный круиз по расписанию, в порт Сочи прибыли 620 пассажиров и около 430 членов экипажа лайнера, передает корреспондент РИА Новости.
Пассажиры прибывшего в Сочи лайнера рассказали журналистам о впечатлениях о круизе. Многие отметили профессионализм экипажа, доброжелательную обстановку на судне.
Источник раскрыл подробности блокировки лайнера с россиянами в Турции
20 ноября, 14:24
"Дали скидки дополнительные на следующий круиз. А команде огромное спасибо. Мы не первый раз, очень довольны. Вернемся еще раз", - рассказал журналистам мужчина, представившийся Олегом Михайловичем.
Скидку в 25% намерены использовать Людмила и Владимир из Воронежа. "Мы довольны очень, поедем в следующий раз… Будем отмечать 55 лет совместной жизни… На корабле мероприятия постоянно проводятся… И нам достаточно было тех 5 городов, где мы выходили на сушу… Остановка в море не отразилась на нашем настроении", - рассказали они журналистам.
"Так всё было организовано на лайнере. У нас там и волейбол, и танцы, и бассейны, и музыка. Такая остановка на меня не повлияла", - призналась Ольга из Сочи.
Впервые отправившаяся в данный круиз Ольга из Сыктывкара отметила заботу экипажа. "Капитан очень, конечно, переживал, было слышно, как он переживал, по голосу, когда он объявил, что мы ждем отправления. Все с пониманием отнеслись, все 600 человек. Мы брали экскурсию в Стамбуле, нам вернули деньги", - рассказала она.
Судовладельцу лайнера ранее не объяснили в администрации порта в Стамбуле отказ в разрешении на швартовку, рассказали РИА Новости в пресс-службе агента по продажам Astoria Grande ООО "СК Аквилон".
Туристы получат компенсации за несостоявшуюся экскурсию по городу, сообщал в пятницу Российский союз туриндустрии (РСТ). Также в пресс-службе РСТ со ссылкой на гендиректора круизного центра "Инфофлот" Андрея Михайловского сообщали, что жалоб от находящихся на борту туристов в связи с произошедшим компания не получала.
В субботу Astoria Grande отправится в новый круиз. Судно покинет порт Сочи в 21.00 мск, пассажиры начнут прибывать после обеда и до 19.00 мск, рассказали РИА Новости в пресс-службе "СК Аквилон".
Администрация стамбульского порта не объяснила отказ в швартовке лайнера
20 ноября, 16:56
 
Сочи Стамбул Российский союз туриндустрии (РСТ) Инфофлот
 
 
