https://ria.ru/20251122/kusturitsa-2056851424.html
Кустурица назвал СВО Священной войной
Кустурица назвал СВО Священной войной - РИА Новости, 22.11.2025
Кустурица назвал СВО Священной войной
Россия на Украине борется за веру, правду и православие, это "Священная война", заявил журналистам сербский режиссер Эмир Кустурица. РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T21:22:00+03:00
2025-11-22T21:22:00+03:00
2025-11-22T21:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
босния и герцеговина
эмир кустурица
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774429033_0:149:2405:1502_1920x0_80_0_0_d8cc1944024851800bab3eb6a1c0d582.jpg
https://ria.ru/20250509/kusturitsa-2016138830.html
россия
украина
босния и герцеговина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774429033_0:122:2405:1926_1920x0_80_0_0_f638d009f1fbef4e86d5d96fbad929c3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, босния и герцеговина, эмир кустурица
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Босния и Герцеговина, Эмир Кустурица
Кустурица назвал СВО Священной войной
Кустурица заявил, что Россия на Украине борется за веру, правду и православие
ДРВЕНГРАД (Сербия), 22 ноя – РИА Новости. Россия на Украине борется за веру, правду и православие, это "Священная война", заявил журналистам сербский режиссер Эмир Кустурица.
«
"Стало уже понятно, что это Священная война. Это война за веру, это война за правду и за православие"- сказал журналистам Кустурица
на фестивале "RT.Док: Время наших героев".
Он напомнил, что то же самое сербы испытали в 90-х годах прошлого века.
"И я всегда думал, что это война, это борьба нашей культуры, потому что православная культура, она одна здесь и у вас там в России", - добавил режиссер.
Босния и Герцеговина
объявила о выходе из состава Югославии
в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы три образования - Федерация БиГ, Республика Сербская
и особый округ Брчко
. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (славян-мусульман).