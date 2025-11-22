Рейтинг@Mail.ru
Кустурица назвал СВО Священной войной - РИА Новости, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:22 22.11.2025
https://ria.ru/20251122/kusturitsa-2056851424.html
Кустурица назвал СВО Священной войной
Кустурица назвал СВО Священной войной - РИА Новости, 22.11.2025
Кустурица назвал СВО Священной войной
Россия на Украине борется за веру, правду и православие, это "Священная война", заявил журналистам сербский режиссер Эмир Кустурица. РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T21:22:00+03:00
2025-11-22T21:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
босния и герцеговина
эмир кустурица
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774429033_0:149:2405:1502_1920x0_80_0_0_d8cc1944024851800bab3eb6a1c0d582.jpg
https://ria.ru/20250509/kusturitsa-2016138830.html
россия
украина
босния и герцеговина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774429033_0:122:2405:1926_1920x0_80_0_0_f638d009f1fbef4e86d5d96fbad929c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, босния и герцеговина, эмир кустурица
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Босния и Герцеговина, Эмир Кустурица
Кустурица назвал СВО Священной войной

Кустурица заявил, что Россия на Украине борется за веру, правду и православие

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкСербский кинорежиссер и актер Эмир Кустурица
Сербский кинорежиссер и актер Эмир Кустурица - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Сербский кинорежиссер и актер Эмир Кустурица. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДРВЕНГРАД (Сербия), 22 ноя – РИА Новости. Россия на Украине борется за веру, правду и православие, это "Священная война", заявил журналистам сербский режиссер Эмир Кустурица.
«
"Стало уже понятно, что это Священная война. Это война за веру, это война за правду и за православие"- сказал журналистам Кустурица на фестивале "RT.Док: Время наших героев".
Он напомнил, что то же самое сербы испытали в 90-х годах прошлого века.
"И я всегда думал, что это война, это борьба нашей культуры, потому что православная культура, она одна здесь и у вас там в России", - добавил режиссер.
Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы три образования - Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (славян-мусульман).
Эмир Кустурица - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
На Западе возвращается нацизм, считает Кустурица
9 мая, 23:43
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаБосния и ГерцеговинаЭмир Кустурица
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала