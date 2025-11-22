В Крыму директор сафари-парка, переживший нападение льва, вернулся к работе

Сам Зубков рассказывал, что в тот день он слишком близко подошел к хищнику, который ел мясо, и, повинуясь инстинктам, 250-килограммовый лев напал на него, вцепившись в шею. Спровоцировал льва резкий звук закрывающейся двери.