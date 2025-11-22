https://ria.ru/20251122/krym-2056844682.html
В Крыму директор сафари-парка, переживший нападение льва, вернулся к работе
В Крыму директор сафари-парка, переживший нападение льва, вернулся к работе - РИА Новости, 22.11.2025
В Крыму директор сафари-парка, переживший нападение льва, вернулся к работе
Директор крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков, переживший нападение льва, заявил РИА Новости об успешном восстановлении и возвращении к полноценной... РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T20:32:00+03:00
2025-11-22T20:32:00+03:00
2025-11-22T20:32:00+03:00
происшествия
республика крым
краснодар
россия
олег зубков
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024807427_0:82:3072:1810_1920x0_80_0_0_78f65b62f7d366b5c297222e2093956c.jpg
https://ria.ru/20251107/primore-2053333474.html
республика крым
краснодар
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024807427_310:0:3041:2048_1920x0_80_0_0_1581077e0b594d20d36c41d3d1622f4e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика крым, краснодар, россия, олег зубков, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Республика Крым, Краснодар, Россия, Олег Зубков, Следственный комитет России (СК РФ)
В Крыму директор сафари-парка, переживший нападение льва, вернулся к работе
Зубков, переживший нападение льва, восстановился и вернулся к полноценной работе
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. Директор крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков, переживший нападение льва, заявил РИА Новости об успешном восстановлении и возвращении к полноценной работе.
"Все хорошо. Работаю полноценно. Голос полностью восстановился. Есть маленькие нюансы, но ничего, живем, работаем дальше", - сказал Зубков
.
По его словам, сафари-парк также работает в обычном штатном режиме.
В июне Зубков пережил нападение льва в открытой части зоопарка. Мужчину прооперировали в Крыму
, а затем транспортировали в больницу Краснодара
. СК РФ
возбудил уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью. После нескольких операций Зубкова выписали, он вернулся в Крым.
Сам Зубков рассказывал, что в тот день он слишком близко подошел к хищнику, который ел мясо, и, повинуясь инстинктам, 250-килограммовый лев напал на него, вцепившись в шею. Спровоцировал льва резкий звук закрывающейся двери.
Парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе
. Находится в Белогорском районе
Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 100 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.