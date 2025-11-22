В Крыму объявили опасность атаки беспилотников

https://ria.ru/20251122/krym-2056824311.html
Опасность атаки беспилотников объявлена в Крыму вечером в субботу, сообщает МЧС России. РИА Новости, 22.11.2025
На территории Республики Крым объявили опасность атаки беспилотников