В Москве задержали подозреваемых в похищениях ветеранов СВО ради выкупа
23:50 22.11.2025 (обновлено: 23:56 22.11.2025)
В Москве задержали подозреваемых в похищениях ветеранов СВО ради выкупа
В Москве задержали подозреваемых в похищениях ветеранов СВО ради выкупа - РИА Новости, 22.11.2025
В Москве задержали подозреваемых в похищениях ветеранов СВО ради выкупа
Преступники, похищавшие ветеранов СВО и вымогавшие у них и их семей деньги, задержаны в Москве, сообщается в Telegram-канале Росгвардии. РИА Новости, 22.11.2025
происшествия, москва, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Москва, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Москве задержали подозреваемых в похищениях ветеранов СВО ради выкупа

В Москве задержали участников банды вымогателей, похищавших ветеранов СВО

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобиль Росгвардии
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Автомобиль Росгвардии. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Преступники, похищавшие ветеранов СВО и вымогавшие у них и их семей деньги, задержаны в Москве, сообщается в Telegram-канале Росгвардии.
Москве спецназ Росгвардии задержал преступников, вымогавших деньги у ветеранов СВО и их семей. Сотрудники СОБР "Столица" Главного управления Росгвардии по городу Москве остановили автомобиль с бандитами прямо на дороге", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в числе задержанных - активный участник террористической организации "Батал-Хаджи"*.
"Фигуранты дела арестованы, детали криминальной схемы устанавливаются", - говорится в сообщении.
*запрещенная в России террористическая организация
Задержание подозреваемых в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
В Коми задержали аферистов, укравших деньги у участников СВО
11 ноября, 11:58
 
ПроисшествияМоскваРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
