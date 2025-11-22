https://ria.ru/20251122/kriminal-2056864509.html
В Москве задержали подозреваемых в похищениях ветеранов СВО ради выкупа
Преступники, похищавшие ветеранов СВО и вымогавшие у них и их семей деньги, задержаны в Москве, сообщается в Telegram-канале Росгвардии. РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T23:50:00+03:00
2025-11-22T23:50:00+03:00
2025-11-22T23:56:00+03:00
москва
россия
