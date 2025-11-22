В Москве задержали подозреваемого в поджоге автомобилей на парковке

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Полиция задержала мужчину, который поджег мусорные контейнеры, из-за чего загорелись несколько автомобилей на юго-востоке Москвы, он признал вину, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

"Как сообщалось ранее, на Донецкой улице был совершен поджог нескольких контейнеров для бытовых отходов, пламя перекинулось на около стоящие транспортные средства. Оперативники ОП "Марьинский" установили личность поджигателя и задержали его в городе Подольск", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Правоохранители уточнили, что им оказался 37-летний уроженец Владимирской области , который полностью изобличен в содеянном и признал свою вину.

Ранее в столичном главке МВД РФ сообщили, что утром в субботу в полицию поступило сообщение о возгорании нескольких транспортных средств на Донецкой улице. По прибытии полицейские обнаружили, что возгорание автомобилей произошло от находящихся рядом мусорных контейнеров.