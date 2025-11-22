Рейтинг@Mail.ru
В Москве задержали подозреваемого в поджоге автомобилей на парковке
14:36 22.11.2025
В Москве задержали подозреваемого в поджоге автомобилей на парковке
В Москве задержали подозреваемого в поджоге автомобилей на парковке - РИА Новости, 22.11.2025
В Москве задержали подозреваемого в поджоге автомобилей на парковке
Полиция задержала мужчину, который поджег мусорные контейнеры, из-за чего загорелись несколько автомобилей на юго-востоке Москвы, он признал вину, сообщили в... РИА Новости, 22.11.2025
происшествия, москва, владимирская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Владимирская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Москве задержали подозреваемого в поджоге автомобилей на парковке

© Фото : Прокуратура МосквыПоследствия пожара на Донецкой улице в Москве
Последствия пожара на Донецкой улице в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Полиция задержала мужчину, который поджег мусорные контейнеры, из-за чего загорелись несколько автомобилей на юго-востоке Москвы, он признал вину, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"Как сообщалось ранее, на Донецкой улице был совершен поджог нескольких контейнеров для бытовых отходов, пламя перекинулось на около стоящие транспортные средства. Оперативники ОП "Марьинский" установили личность поджигателя и задержали его в городе Подольск", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Правоохранители уточнили, что им оказался 37-летний уроженец Владимирской области, который полностью изобличен в содеянном и признал свою вину.
Ранее в столичном главке МВД РФ сообщили, что утром в субботу в полицию поступило сообщение о возгорании нескольких транспортных средств на Донецкой улице. По прибытии полицейские обнаружили, что возгорание автомобилей произошло от находящихся рядом мусорных контейнеров.
В Telegram-канале столичной прокуратуры отметили, что возгорание произошло в нескольких очагах, в результате повреждено восемь автомобилей и два мотоцикла.
Последствия пожара на улице Крылатские Холмы в Москве - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Москве
19 ноября, 09:59
 
ПроисшествияМоскваВладимирская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
