https://ria.ru/20251122/kriminal-2056797531.html
В Москве задержали подозреваемого в поджоге автомобилей на парковке
В Москве задержали подозреваемого в поджоге автомобилей на парковке - РИА Новости, 22.11.2025
В Москве задержали подозреваемого в поджоге автомобилей на парковке
Полиция задержала мужчину, который поджег мусорные контейнеры, из-за чего загорелись несколько автомобилей на юго-востоке Москвы, он признал вину, сообщили в... РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T14:36:00+03:00
2025-11-22T14:36:00+03:00
2025-11-22T14:36:00+03:00
происшествия
москва
владимирская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/16/2056791162_0:211:1280:931_1920x0_80_0_0_f7e3096d37dd516617510ac7fe7e5cff.jpg
https://ria.ru/20251119/moskva-2055927470.html
москва
владимирская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/16/2056791162_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_6bdac257a619f8694035f71c8608d604.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, владимирская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Владимирская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Москве задержали подозреваемого в поджоге автомобилей на парковке
В Подольске задержали поджигателя мусора, огонь с которого перекинулся на авто
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Полиция задержала мужчину, который поджег мусорные контейнеры, из-за чего загорелись несколько автомобилей на юго-востоке Москвы, он признал вину, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"Как сообщалось ранее, на Донецкой улице был совершен поджог нескольких контейнеров для бытовых отходов, пламя перекинулось на около стоящие транспортные средства. Оперативники ОП "Марьинский" установили личность поджигателя и задержали его в городе Подольск", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Правоохранители уточнили, что им оказался 37-летний уроженец Владимирской области
, который полностью изобличен в содеянном и признал свою вину.
Ранее в столичном главке МВД РФ
сообщили, что утром в субботу в полицию поступило сообщение о возгорании нескольких транспортных средств на Донецкой улице. По прибытии полицейские обнаружили, что возгорание автомобилей произошло от находящихся рядом мусорных контейнеров.
В Telegram-канале столичной прокуратуры отметили, что возгорание произошло в нескольких очагах, в результате повреждено восемь автомобилей и два мотоцикла.