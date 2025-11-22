Рейтинг@Mail.ru
Комбат рассказал о прорыве морпехов на позиции ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:08 22.11.2025
https://ria.ru/20251122/krasnoarmeysk-2056767858.html
Комбат рассказал о прорыве морпехов на позиции ВСУ под Красноармейском
Комбат рассказал о прорыве морпехов на позиции ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 22.11.2025
Комбат рассказал о прорыве морпехов на позиции ВСУ под Красноармейском
Штурмовые группы, прорвавшие оборону ВСУ под Красноармейском на БМП-3, обеспечили проход подразделениям морской пехоты, сообщил РИА Новости командир батальона... РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T10:08:00+03:00
2025-11-22T10:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
димитров
донбасс
константиновка
вооруженные силы украины
бмп-3
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391131_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6d9dc68a5065191cf87bf76a0f191d81.jpg
https://ria.ru/20251122/vs-2056737945.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
димитров
донбасс
константиновка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391131_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0ea1b87e71b13834d3470e85776fa549.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, димитров, донбасс, константиновка, вооруженные силы украины, бмп-3
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Димитров, Донбасс, Константиновка, Вооруженные силы Украины, БМП-3
Комбат рассказал о прорыве морпехов на позиции ВСУ под Красноармейском

Морская пехота прорвала оборону ВСУ под Красноармейском на двух БМП-3

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДНР, 22 ноя - РИА Новости. Штурмовые группы, прорвавшие оборону ВСУ под Красноармейском на БМП-3, обеспечили проход подразделениям морской пехоты, сообщил РИА Новости командир батальона 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в составе группировки войск "Центр" Молот.
"Используя погодные условия, а именно - плотный туман, дождь - наши штурмовые группы совершили бросок на двух единицах БМП-3. Прорвались на позиции противника, спешились, выбили их, закрепились и, тем самым, обеспечили проход соединения в целом и группировки", - рассказал Молот.
Боевая работа расчета САУ 2С7 Пион 45-й артбригады на Купянском направлении - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
ВС России преодолевают линию обороны Красноармейска и Димитрова
Вчера, 01:51
Красноармейск и Димитров составляют одну городскую агломерацию. Это важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе: там проходила значительная часть снабжения и подвоза подкреплений к Часову Яру через Константиновку. Он также играл ключевую роль в обеспечении боеприпасами Селидово.
К концу октября группировка "Центр" завершила окружение ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова. Российская сторона призывает противника сдаваться.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДимитровДонбассКонстантиновкаВооруженные силы УкраиныБМП-3
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала