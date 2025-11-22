Комбат рассказал о прорыве морпехов на позиции ВСУ под Красноармейском

ДНР, 22 ноя - РИА Новости. Штурмовые группы, прорвавшие оборону ВСУ под Красноармейском на БМП-3, обеспечили проход подразделениям морской пехоты, сообщил РИА Новости командир батальона 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в составе группировки войск "Центр" Молот.
"Используя погодные условия, а именно - плотный туман, дождь - наши штурмовые группы совершили бросок на двух единицах БМП-3. Прорвались на позиции противника, спешились, выбили их, закрепились и, тем самым, обеспечили проход соединения в целом и группировки", - рассказал Молот.
Красноармейск и Димитров составляют одну городскую агломерацию. Это важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе: там проходила значительная часть снабжения и подвоза подкреплений к Часову Яру через Константиновку. Он также играл ключевую роль в обеспечении боеприпасами Селидово.
К концу октября группировка "Центр" завершила окружение ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова. Российская сторона призывает противника сдаваться.
