Пушилин заявил об ухудшении ситуации для ВСУ в Красноармейске

ДОНЕЦК, 22 ноя — РИА Новости. Ситуация в Красноармейске планомерно ухудшается для противника, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
"В центре внимания сейчас Красноармейско-Димитровская агломерация. Там, если кратко, можно сказать, что противник находится в окружении, наши подразделения его продолжают перемалывать. В самом Красноармейске уже более 75 процентов территории самого города находится под контролем наших Вооруженных сил. И ситуация планомерно для противника ухудшается", — рассказал он.
Красноармейск и Димитров составляют городскую агломерацию. Это важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе: там проходила значительная часть снабжения и подвоза подкреплений к Часову Яру через Константиновку. Он также играл ключевую роль в обеспечении боеприпасами Селидово. Этот город был краеугольным камнем украинской обороны на всем участке фронта в ДНР.
К концу октября группировка "Центр" взяла в кольцо подразделения ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова. За минувшие сутки российские бойцы отразили шесть атак украинских боевиков, пытавшихся деблокировать окруженные формирования в этой агломерации.
Потери противника составили до 50 боевиков, танк и два бронетранспортера М113 американского производства.
