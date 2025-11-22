Рейтинг@Mail.ru
Пушилин заявил об ухудшении ситуации для ВСУ в Красноармейске - РИА Новости, 22.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
07:21 22.11.2025 (обновлено: 07:55 22.11.2025)
Пушилин заявил об ухудшении ситуации для ВСУ в Красноармейске
Ситуация в Красноармейске планомерно ухудшается для противника, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
Новости
Военнослужащие Вооруженных сил России в зоне проведения СВО
Военнослужащие Вооруженных сил России в зоне проведения СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 ноя — РИА Новости. Ситуация в Красноармейске планомерно ухудшается для противника, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
"В центре внимания сейчас Красноармейско-Димитровская агломерация. Там, если кратко, можно сказать, что противник находится в окружении, наши подразделения его продолжают перемалывать. В самом Красноармейске уже более 75 процентов территории самого города находится под контролем наших Вооруженных сил. И ситуация планомерно для противника ухудшается", — рассказал он.
Что будет в зоне СВО после освобождения Купянска
Красноармейск и Димитров составляют городскую агломерацию. Это важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе: там проходила значительная часть снабжения и подвоза подкреплений к Часову Яру через Константиновку. Он также играл ключевую роль в обеспечении боеприпасами Селидово. Этот город был краеугольным камнем украинской обороны на всем участке фронта в ДНР.

К концу октября группировка "Центр" взяла в кольцо подразделения ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова. За минувшие сутки российские бойцы отразили шесть атак украинских боевиков, пытавшихся деблокировать окруженные формирования в этой агломерации.
Потери противника составили до 50 боевиков, танк и два бронетранспортера М113 американского производства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКрасноармейскДенис ПушилинВалерий ГерасимовДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинРоссия
 
 
