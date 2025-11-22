Киев усилил атаки дронами, заявил Мирошник

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Перед возможными мирными переговорами Киев всегда усиливает обстрелы и беспилотные атаки на мирное население, произошло это и сейчас, когда количество "прилетов" достигло 500 в сутки, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
По его словам, рост обстрелов происходит тогда, когда есть варианты выхода на политико-дипломатические варианты урегулирования, а в риторике киевского режима появляется якобы стремление к миру.
"Когда Украина понимает, что на поле боя ничего не может сделать, она пытается компенсировать это все ударами по гражданскому населению. Если мы берем 2025 год, то существенный рост происходил в апреле, когда начались первые контакты с (президентом США - ред. Дональдом) Трампом и озвучивались первые инициативы по установлению режима прекращения огня по энергетике", - пояснил дипломат.
Он отметил, что ситуация повторилась летом, как только начались переговоры на высшем уровне между Россией и США,
"Эти процессы тут же отразились на прифронтовой линии. ВСУ начали наносить удары целенаправленно по гражданскому населению и гражданским объектам", - добаивл он.
Ранее в Белом доме заявили, что представители США, РФ и Украины продолжают переговоры по украинскому урегулированию и есть план, который одобряет американский лидер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что официально Москва не получала информации о плане США. По его словам, есть определенные соображения американской стороны, но предметно в настоящий момент ничего не обсуждается. Россия полностью сохраняет открытость для мирных переговоров и остается на платформе обсуждений, которые состоялись между лидерами РФ и США в Анкоридже, добавил он.
В СМИ появился текст предполагаемого плана по урегулированию конфликта на Украине из 28 пунктов. Согласно документу, "Крым, Луганск, и Донецк будут признаны де-факто российскими, в том числе США". Киев выводит свои силы с территорий ДНР, которые сейчас находятся под его контролем. В Херсонской и Запорожской областях предполагается "заморозка вдоль линии соприкосновения". Украина закрепляет в конституции отказ от вступления в НАТО и соглашается быть безъядерным государством. Альянс берет обязательство не принимать Украину в свой состав и не размещать там свои войска. Численность ВСУ сокращается до 600 тысяч человек.
