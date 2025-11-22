Киев усилил атаки дронами, заявил Мирошник

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Перед возможными мирными переговорами Киев всегда усиливает обстрелы и беспилотные атаки на мирное население, произошло это и сейчас, когда количество "прилетов" достигло 500 в сутки, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.