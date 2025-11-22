Рейтинг@Mail.ru
Киев усилил атаки дронами, заявил Мирошник - РИА Новости, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:27 22.11.2025
https://ria.ru/20251122/kiev-2056736644.html
Киев усилил атаки дронами, заявил Мирошник
Киев усилил атаки дронами, заявил Мирошник - РИА Новости, 22.11.2025
Киев усилил атаки дронами, заявил Мирошник
Перед возможными мирными переговорами Киев всегда усиливает обстрелы и беспилотные атаки на мирное население, произошло это и сейчас, когда количество... РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T01:27:00+03:00
2025-11-22T01:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
родион мирошник
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993641442_0:61:1170:719_1920x0_80_0_0_e168666e090cec95cf63a106fc8f9074.jpg
https://ria.ru/20251122/tramp-2056730687.html
https://ria.ru/20251122/ukraina-2056733650.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993641442_65:0:1105:780_1920x0_80_0_0_3ebece0757e53509cdd15552310bb508.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, родион мирошник, дмитрий песков, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Родион Мирошник, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, НАТО
Киев усилил атаки дронами, заявил Мирошник

Мирошник заявил, что перед возможными переговорами Киев усилил атаки дронами

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Перед возможными мирными переговорами Киев всегда усиливает обстрелы и беспилотные атаки на мирное население, произошло это и сейчас, когда количество "прилетов" достигло 500 в сутки, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"На минувшей неделе у нас было уже около 500 "прилётов" в сутки", - сказал Мирошник в интервью aif.ru. Для сравнения он уточнил, что январе-феврале было от 150 до 250 "прилётов" в сутки.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Трамп заявил, что Зеленский может сражаться, если ему не нравится план США
00:12
По его словам, рост обстрелов происходит тогда, когда есть варианты выхода на политико-дипломатические варианты урегулирования, а в риторике киевского режима появляется якобы стремление к миру.
"Когда Украина понимает, что на поле боя ничего не может сделать, она пытается компенсировать это все ударами по гражданскому населению. Если мы берем 2025 год, то существенный рост происходил в апреле, когда начались первые контакты с (президентом США - ред. Дональдом) Трампом и озвучивались первые инициативы по установлению режима прекращения огня по энергетике", - пояснил дипломат.
Он отметил, что ситуация повторилась летом, как только начались переговоры на высшем уровне между Россией и США,
"Эти процессы тут же отразились на прифронтовой линии. ВСУ начали наносить удары целенаправленно по гражданскому населению и гражданским объектам", - добаивл он.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Киев превратил FPV-дроны в преднамеренное оружие, заявил Мирошник
00:49
Ранее в Белом доме заявили, что представители США, РФ и Украины продолжают переговоры по украинскому урегулированию и есть план, который одобряет американский лидер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что официально Москва не получала информации о плане США. По его словам, есть определенные соображения американской стороны, но предметно в настоящий момент ничего не обсуждается. Россия полностью сохраняет открытость для мирных переговоров и остается на платформе обсуждений, которые состоялись между лидерами РФ и США в Анкоридже, добавил он.
В СМИ появился текст предполагаемого плана по урегулированию конфликта на Украине из 28 пунктов. Согласно документу, "Крым, Луганск, и Донецк будут признаны де-факто российскими, в том числе США". Киев выводит свои силы с территорий ДНР, которые сейчас находятся под его контролем. В Херсонской и Запорожской областях предполагается "заморозка вдоль линии соприкосновения". Украина закрепляет в конституции отказ от вступления в НАТО и соглашается быть безъядерным государством. Альянс берет обязательство не принимать Украину в свой состав и не размещать там свои войска. Численность ВСУ сокращается до 600 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАРодион МирошникДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала