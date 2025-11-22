Главу центра пожарной безопасности военных объектов обвинили в хищении

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Преступная группа, в которую входил гендиректор "Центра пожарной безопасности объектов военной инфраструктуры" (ЦПБ ОВИ) Сергей Люфанов, намеревалась похитить у Минобороны 131 миллион рублей, говорится в судебных материалах в распоряжении РИА Новости.

"Люфанов обвиняется в организации хищения бюджетных средств Минобороны России... Общий ущерб составил более 11 миллионов рублей. Кроме того, группа намеревалась похитить еще 131 миллион рублей за следующий этап работ, однако этому помешала корректировка техзадания Минобороны и последующая проверка, выявившая нарушения", - сказано в материалах.

Там уточняется, что организованная группа искусственно завышала стоимость работ и трудозатраты в отчетных документах.

Люфанов скрылся от следствия и объявлен в международный розыск. Суд заочно выдал санкцию на его арест по обвинению в мошенничестве. Кроме того, суд наложил арест на 11 миллионов рублей на счету ЦПБ ОВИ.