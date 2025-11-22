https://ria.ru/20251122/khischenie-2056748683.html
Главу центра пожарной безопасности военных объектов обвинили в хищении
Главу центра пожарной безопасности военных объектов обвинили в хищении - РИА Новости, 22.11.2025
Главу центра пожарной безопасности военных объектов обвинили в хищении
Преступная группа, в которую входил гендиректор "Центра пожарной безопасности объектов военной инфраструктуры" (ЦПБ ОВИ) Сергей Люфанов, намеревалась похитить у РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T05:32:00+03:00
2025-11-22T05:32:00+03:00
2025-11-22T05:32:00+03:00
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ракетные войска стратегического назначения
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
https://ria.ru/20251121/moskva-2056566889.html
https://ria.ru/20251020/delo-2049343865.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, следственный комитет россии (ск рф), ракетные войска стратегического назначения, происшествия
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Ракетные войска стратегического назначения, Происшествия
Главу центра пожарной безопасности военных объектов обвинили в хищении
Главу ЦПБ ОВИ обвинили в попытке хищения 131 миллиона рублей у Минобороны
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Преступная группа, в которую входил гендиректор "Центра пожарной безопасности объектов военной инфраструктуры" (ЦПБ ОВИ) Сергей Люфанов, намеревалась похитить у Минобороны 131 миллион рублей, говорится в судебных материалах в распоряжении РИА Новости.
"Люфанов обвиняется в организации хищения бюджетных средств Минобороны России... Общий ущерб составил более 11 миллионов рублей. Кроме того, группа намеревалась похитить еще 131 миллион рублей за следующий этап работ, однако этому помешала корректировка техзадания Минобороны и последующая проверка, выявившая нарушения", - сказано в материалах.
Там уточняется, что организованная группа искусственно завышала стоимость работ и трудозатраты в отчетных документах.
Люфанов скрылся от следствия и объявлен в международный розыск. Суд заочно выдал санкцию на его арест по обвинению в мошенничестве. Кроме того, суд наложил арест на 11 миллионов рублей на счету ЦПБ ОВИ.
Следствие ведет военный следственный отдел военного следственного управления СК России
по РВСН
. Потерпевшим по делу признано Минобороны.