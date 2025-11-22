"Каролина" обыграла "Виннипег" в матче НХЛ

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. "Каролина Харрикейнз" обыграла "Виннипег Джетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Виннипеге завершилась со счетом 4:3 (1:2, 2:0, 1:1) в пользу гостей, у которых отличились Джордан Стаал (1-я и 24-я минуты), Сет Джарвис (27) и Андрей Свечников (44). В составе проигравших шайбы забросили Джош Моррисси (4) и Габриэль Виларди (10, 45).
На счету Свечникова в текущем сезоне 12 очков (7 голов + 5 передач) в 21 матче.
"Каролина" с 30 очками возглавляет таблицу Столичного дивизиона, "Виннипег" (24 очка) идет четвертым в Центральном дивизионе.
22 ноября 2025 • начало в 04:00
Завершен
03:45 • Джош Моррисси
09:28 • Габриэль Виларди
44:13 • Габриэль Виларди
00:16 • Джордан Стаал
23:08 • Джордан Стаал
26:31 • Сет Джарвис
43:19 • Андрей Свечников