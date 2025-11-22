Рейтинг@Mail.ru
"Каролина" обыграла "Виннипег" в матче НХЛ - РИА Новости, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
08:12 22.11.2025
https://ria.ru/20251122/karolina-2056757670.html
"Каролина" обыграла "Виннипег" в матче НХЛ
"Каролина" обыграла "Виннипег" в матче НХЛ - РИА Новости, 22.11.2025
"Каролина" обыграла "Виннипег" в матче НХЛ
"Каролина Харрикейнз" обыграла "Виннипег Джетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T08:12:00+03:00
2025-11-22T08:12:00+03:00
хоккей
спорт
виннипег
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/09/2053734951_0:109:2047:1261_1920x0_80_0_0_c86131d17272e9cac40fbceecd9740a2.jpg
виннипег
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/09/2053734951_0:0:2047:1536_1920x0_80_0_0_7c6cb30041893d77f569bb39454c3066.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
спорт, виннипег
Хоккей, Спорт, Виннипег
"Каролина" обыграла "Виннипег" в матче НХЛ

Шайба Свечникова принесла "Каролине" победу в матче НХЛ против "Виннипега"

© Фото : x.com/canesХоккеист "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников
Хоккеист Каролины Харрикейнз Андрей Свечников - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© Фото : x.com/canes
Хоккеист "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. "Каролина Харрикейнз" обыграла "Виннипег Джетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Виннипеге завершилась со счетом 4:3 (1:2, 2:0, 1:1) в пользу гостей, у которых отличились Джордан Стаал (1-я и 24-я минуты), Сет Джарвис (27) и Андрей Свечников (44). В составе проигравших шайбы забросили Джош Моррисси (4) и Габриэль Виларди (10, 45).
На счету Свечникова в текущем сезоне 12 очков (7 голов + 5 передач) в 21 матче.
"Каролина" с 30 очками возглавляет таблицу Столичного дивизиона, "Виннипег" (24 очка) идет четвертым в Центральном дивизионе.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
22 ноября 2025 • начало в 04:00
Завершен
Виннипег
3 : 4
Каролина
03:45 • Джош Моррисси
(Марк Шайфеле, Дилан Демело)
09:28 • Габриэль Виларди
(Коул Перфетти)
44:13 • Габриэль Виларди
(Кайл Коннор)
00:16 • Джордан Стаал
(Джордан Мартинук)
23:08 • Джордан Стаал
(Ялен Четфилд, К'Андре Миллер)
26:31 • Сет Джарвис
(Себастьян Ахо, К'Андре Миллер)
43:19 • Андрей Свечников
(Николай Элерс, Себастьян Ахо)
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ХоккейСпортВиннипег
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала