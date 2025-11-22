https://ria.ru/20251122/kamchatka-2056774591.html
На Камчатке за сутки зафиксировали пять афтершоков
На Камчатке за сутки зафиксировали пять афтершоков
Пять афтершоков магнитудой до 5,3 зафиксированы у берегов Камчатки за прошедшие сутки, сообщили в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю. РИА Новости, 22.11.2025
У берегов Камчатки за сутки зафиксировали пять афтершоков магнитудой до 5,3
П.-КАМЧАТСКИЙ, 22 ноя – РИА Новости. Пять афтершоков магнитудой до 5,3 зафиксированы у берегов Камчатки за прошедшие сутки, сообщили в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.
Сутками ранее у берегов полуострова произошло 12 афтершоков магнитудой - от 3,9 до 4,8, не ощущаемых в населенных пунктах.
"За сутки зарегистрировано 5 афтершоков произошедшего 30 июля сейсмособытия. Магнитуда афтершоков - от 3,8 до 5,3. В населенных пунктах они не ощущались", - проинформировали спасатели в Telegram-канале.
На полуострове продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля.
Ученые фиксируют активность вулканов Ключевского, Безымянного, Шивелуча
, Карымского, Камбального и Крашенинникова. "Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", – добавили в ведомстве.
На Камчатке
30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Сейсмологи характеризуют текущую сейсмичность как повышенную. Решением главы региона в крае введён режим ЧС природного характера.