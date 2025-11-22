На Камчатке за сутки зафиксировали пять афтершоков

П.-КАМЧАТСКИЙ, 22 ноя – РИА Новости. Пять афтершоков магнитудой до 5,3 зафиксированы у берегов Камчатки за прошедшие сутки, сообщили в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.

Сутками ранее у берегов полуострова произошло 12 афтершоков магнитудой - от 3,9 до 4,8, не ощущаемых в населенных пунктах.

"За сутки зарегистрировано 5 афтершоков произошедшего 30 июля сейсмособытия. Магнитуда афтершоков - от 3,8 до 5,3. В населенных пунктах они не ощущались", - проинформировали спасатели в Telegram-канале.

На полуострове продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля.

Ученые фиксируют активность вулканов Ключевского, Безымянного, Шивелуча , Карымского, Камбального и Крашенинникова. "Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", – добавили в ведомстве.