Каллас сделала провокационное заявление в адрес России

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что у России нет права на уступки от Украины, передает Sky News.
"По ее словам, Россия не имеет права ожидать какие-либо уступки от Украины", — говорится в публикации.
Украинская сторона заняла непоследовательную и бескомпромиссную позицию по вопросу урегулирования конфликта. Так, Владимир Зеленский отказывается выводить ВСУ с каких-либо территорий и регулярно требует прекращения огня по линии фронта, называя это условием для дальнейших мирных переговоров.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
