Каллас сделала провокационное заявление в адрес России - РИА Новости, 22.11.2025
16:49 22.11.2025 (обновлено: 22:24 22.11.2025)
Каллас сделала провокационное заявление в адрес России
Каллас сделала провокационное заявление в адрес России
Каллас сделала провокационное заявление в адрес России
Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что у России нет права на уступки от Украины, передает Sky News. РИА Новости, 22.11.2025
в мире, россия, украина, москва, владимир зеленский, кайя каллас, вооруженные силы украины, владимир путин
В мире, Россия, Украина, Москва, Владимир Зеленский, Кайя Каллас, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин
Каллас сделала провокационное заявление в адрес России

Каллас заявила, что Россия не имеет права на уступки от Украины

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГлава евродипломатии Кая Каллас
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава евродипломатии Кая Каллас. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что у России нет права на уступки от Украины, передает Sky News.
"По ее словам, Россия не имеет права ожидать какие-либо уступки от Украины", — говорится в публикации.
Протесты в Кривом Роге против отключений света - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
В родном городе Зеленского вспыхнули протесты
Вчера, 13:41
Издание The American Conservative в октябре писало, что условия Москвы по завершению украинского конфликта вполне обоснованны, поскольку касаются выполнения данных Западом обещаний по Донбассу и безопасности самой России.
Украинская сторона заняла непоследовательную и бескомпромиссную позицию по вопросу урегулирования конфликта. Так, Владимир Зеленский отказывается выводить ВСУ с каких-либо территорий и регулярно требует прекращения огня по линии фронта, называя это условием для дальнейших мирных переговоров.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
СМИ сообщили Украине плохие новости из-за США
Вчера, 11:17
 
