Одну из улиц столицы Гвинеи-Бисау могут назвать в честь Ахмата Кадырова

ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Одна из улиц города Бисау, столицы Гвинеи-Бисау, может быть переименована в честь бывшего главы Чечни Ахмата Кадырова, допустил в интервью РИА Новости посол России в республике Александр Егоров.