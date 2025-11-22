Рейтинг@Mail.ru
Одну из улиц столицы Гвинеи-Бисау могут назвать в честь Ахмата Кадырова
07:13 22.11.2025
Одну из улиц столицы Гвинеи-Бисау могут назвать в честь Ахмата Кадырова
Одну из улиц столицы Гвинеи-Бисау могут назвать в честь Ахмата Кадырова
Дарья Буймова
Дарья Буймова
в мире, гвинея-бисау, россия, бисау, ахмат кадыров (политик), александр егоров, рамзан кадыров
В мире, Гвинея-Бисау, Россия, Бисау, Ахмат Кадыров (политик), Александр Егоров, Рамзан Кадыров
Ахмат Кадыров
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Ахмат Кадыров. Архивное фото
ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Одна из улиц города Бисау, столицы Гвинеи-Бисау, может быть переименована в честь бывшего главы Чечни Ахмата Кадырова, допустил в интервью РИА Новости посол России в республике Александр Егоров.
В 2024 году глава Чечни Рамзан Кадыров по итогам визита делегации Гвинеи-Бисау в этот регион сообщил, что в столице страны планируется создание проспекта имени Ахмата Кадырова.
"Что касается проспекта Ахмата Кадырова, то подобная возможность действительно рассматривается. Полагаю, что в соответствии со сложившейся здесь практикой речь может пойти и о переименовании одной из уже существующих транспортных артерий города", - сказал РИА Новости посол РФ в Гвинее-Бисау.
В миреГвинея-БисауРоссияБисауАхмат Кадыров (политик)Александр ЕгоровРамзан Кадыров
 
 
