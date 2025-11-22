Рейтинг@Mail.ru
Правительство перенесло срок ввода Нерюнгринской ГРЭС
17:40 22.11.2025
Правительство перенесло срок ввода Нерюнгринской ГРЭС
Кабмин РФ перенес срок ввода в эксплуатацию новых энергоблоков на Нерюнгринской ГРЭС "Русгидро" на 31 декабря 2027 года, сказано в распоряжении правительства. РИА Новости, 22.11.2025
россия
дальний восток
русгидро
силовые машины
дальневосточная генерирующая компания
общество
россия, дальний восток, русгидро, силовые машины, дальневосточная генерирующая компания, общество
Россия, Дальний Восток, РусГидро, Силовые машины, Дальневосточная генерирующая компания, Общество
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Кабмин РФ перенес срок ввода в эксплуатацию новых энергоблоков на Нерюнгринской ГРЭС "Русгидро" на 31 декабря 2027 года, сказано в распоряжении правительства.
Начало поставки мощности же назначено на 1 апреля 2028 года.
Как следовало из материалов к правкомиссии по развитию электроэнергетики от 15 октября, которые есть в распоряжении РИА Новости, глава "Русгидро" Виктор Хмарин в письме к министру энергетики просил о переносе сроков ввода Нерюнгринской ГРЭС в связи с задержкой поставки оборудования компанией "Силовые машины".
В сентябре глава Системного оператора Единой энергосистемы (СО ЕЭС) заявлял, что регулятор поддерживает идею переноса сроков ввода в эксплуатацию двух энергоблоков Нерюнгринской ГРЭС "Русгидро" с января 2026 на конец 2027 года, а даты начала поставки мощности - на апрель 2028 года.
Нерюнгринская ГРЭС - самая большая тепловая станция Якутии мощностью 570 МВт. Входит в состав Дальневосточной генерирующей компании (принадлежит "Русгидро").
"Русгидро" - крупнейшая по установленной мощности российская энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, составляет 38,6 ГВт. На Дальнем Востоке у компании есть активы в тепловой генерации и электросетях.
РоссияДальний ВостокРусГидроСиловые машиныДальневосточная генерирующая компания
 
 
