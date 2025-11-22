Правительство перенесло срок ввода Нерюнгринской ГРЭС

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Кабмин РФ перенес срок ввода в эксплуатацию новых энергоблоков на Нерюнгринской ГРЭС "Русгидро" на 31 декабря 2027 года, сказано в распоряжении правительства.

В сентябре глава Системного оператора Единой энергосистемы (СО ЕЭС) заявлял, что регулятор поддерживает идею переноса сроков ввода в эксплуатацию двух энергоблоков Нерюнгринской ГРЭС "Русгидро" с января 2026 на конец 2027 года, а даты начала поставки мощности - на апрель 2028 года.