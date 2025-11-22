В ЮАР прокомментировали возможность участия Путина в саммите G20 онлайн

ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Глава отдела по работе со СМИ при правительстве Южной Африки Уильям Балойи, отвечая на вопрос РИА Новости о возможности участия президента РФ Владимира Путина в саммите G20 онлайн, сообщил, что президент ЮАР Сирил Рамафоса, вероятно, лично объявит выступающих.

"Работа над программой встречи "Двадцатки" ещё пока в процессе завершения. Я могу подтвердить, что сначала прибудут международные организации, приглашенные страны и страны-члены "Двадцатки". Президент Рамафоса официально откроет саммит, потом будут закрытые встречи. Полагаю, президент анонсирует лидеров, которые выступят на саммите", - сказал Балойи агентству.