22.11.2025
09:47 22.11.2025
В ЮАР прокомментировали возможность участия Путина в саммите G20 онлайн
Глава отдела по работе со СМИ при правительстве Южной Африки Уильям Балойи, отвечая на вопрос РИА Новости о возможности участия президента РФ Владимира Путина в
в мире
россия
южная африка
йоханнесбург
владимир путин
сирил рамафоса
максим орешкин
большая двадцатка
россия
южная африка
йоханнесбург
В ЮАР прокомментировали возможность участия Путина в саммите G20 онлайн

Балойи: президент ЮАР Рамафоса лично объявит выступающих на саммите G20

Баннеры с изображением лидеров стран "Большой двадцатки" в Йоханнесбурге, ЮАР
ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Глава отдела по работе со СМИ при правительстве Южной Африки Уильям Балойи, отвечая на вопрос РИА Новости о возможности участия президента РФ Владимира Путина в саммите G20 онлайн, сообщил, что президент ЮАР Сирил Рамафоса, вероятно, лично объявит выступающих.
"Работа над программой встречи "Двадцатки" ещё пока в процессе завершения. Я могу подтвердить, что сначала прибудут международные организации, приглашенные страны и страны-члены "Двадцатки". Президент Рамафоса официально откроет саммит, потом будут закрытые встречи. Полагаю, президент анонсирует лидеров, которые выступят на саммите", - сказал Балойи агентству.
Российскую делегацию на саммите возглавляет замглавы администрации президента Максим Орешкин. О его прибытии в Йоханнесбург в четверг вечером сообщило посольство РФ в Южной Африке. Однако еще в октябре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Путин так или иначе примет участие в саммите.
Саммит лидеров "Группы двадцати" проходит в Йоханнесбурге 22-23 ноября.
