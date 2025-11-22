Рейтинг@Mail.ru
Нетаньяху заявил о ликвидации высокопоставленных членов ХАМАС
19:32 22.11.2025 (обновлено: 20:23 22.11.2025)
Нетаньяху заявил о ликвидации высокопоставленных членов ХАМАС
Нетаньяху заявил о ликвидации высокопоставленных членов ХАМАС - РИА Новости, 22.11.2025
Нетаньяху заявил о ликвидации высокопоставленных членов ХАМАС
Израиль ликвидировал высокопоставленных членов палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, сообщила канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху. РИА Новости, 22.11.2025
в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта, палестина
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта, Палестина
Нетаньяху заявил о ликвидации высокопоставленных членов ХАМАС

Нетаньяху: Израиль ликвидировал пятерых высокопоставленных членов ХАМАС в Газе

© AP Photo / Ohad ZwigenbergПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 22 ноя — РИА Новости. Израиль ликвидировал высокопоставленных членов палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, сообщила канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху.
"Сегодня ХАМАС вновь нарушило режим прекращения огня, отправив террориста на территорию, контролируемую Израилем, для нападения на солдат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). В ответ Израиль ликвидировал пятерых высокопоставленных террористов ХАМАС", — говорится в заявлении для прессы.
Дым после израильских ударов по городу Рафах - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
США поддержали субботние удары ЦАХАЛ по Газе, сообщает Axios
Вчера, 19:02
О нарушении перемирия армия сообщала ранее в субботу. Открывшего огонь по израильским солдатам ликвидировали. После чего ЦАХАЛ ударила по объектам ХАМАС в секторе Газа.

Прекращение огня

Боевые действия в Газе остановились днем 10 октября. С тех пор обе стороны конфликта регулярно обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня. Израильские военные заявляют, что боевики ХАМАС нападают на солдат ЦАХАЛ и пересекают согласованную "желтую линию" в секторе Газа.
ХАМАС обвиняет Израиль в авиаударах и обстрелах жилых районов, при которых гибнут мирные жители. Движение настаивает на приверженности перемирию и возлагает ответственность за эскалацию на Израиль. Его представители называют израильские обвинения беспочвенными и считают их лишь предлогом для убийств.
Согласно статистике властей сектора Газа, всего с начала действия перемирия израильские военные нарушили режим прекращения огня более 280 раз. При этом погибли 266 человек, а еще 635 пострадали.
Итамар Бен-Гвир - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Министр в Израиле предложил убить руководство Палестины и арестовать Аббаса
17 ноября, 20:38
Ранее стороны договорились об исполнении первой фазы плана по завершению конфликта. Документ из 20 пунктов в сентябре опубликовал Белый дом. Движение должно согласиться не участвовать в управлении сектором. Для его членов, которые поддержат мирное сосуществование и сдачу оружия, предусмотрена амнистия. При этом Израиль не должен оккупировать или аннексировать Газу. По данным портала Ynet, ЦАХАЛ на первом этапе будет контролировать 53 процента территории и выведет с нее войска.
Сектор Газа — один из двух полуэксклавов Палестины. От другого — Западного берега реки Иордан — его отделяет территория Израиля. Первый частично контролирует Палестинская национальная администрация во главе с Махмудом Аббасом. Второй до 2023 года фактически находился под управлением движения ХАМАС, не подчиняющегося центральным палестинским властям.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИзраильБиньямин НетаньяхуХАМАСАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение палестино-израильского конфликтаПалестина
 
 
Заголовок открываемого материала