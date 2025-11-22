Нетаньяху заявил о ликвидации высокопоставленных членов ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 ноя — РИА Новости. Израиль ликвидировал высокопоставленных членов палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, сообщила канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху.

"Сегодня ХАМАС вновь нарушило режим прекращения огня, отправив террориста на территорию, контролируемую Израилем , для нападения на солдат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). В ответ Израиль ликвидировал пятерых высокопоставленных террористов ХАМАС", — говорится в заявлении для прессы.

О нарушении перемирия армия сообщала ранее в субботу. Открывшего огонь по израильским солдатам ликвидировали. После чего ЦАХАЛ ударила по объектам ХАМАС в секторе Газа.

Прекращение огня

Боевые действия в Газе остановились днем 10 октября. С тех пор обе стороны конфликта регулярно обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня. Израильские военные заявляют, что боевики ХАМАС нападают на солдат ЦАХАЛ и пересекают согласованную "желтую линию" в секторе Газа.

ХАМАС обвиняет Израиль в авиаударах и обстрелах жилых районов, при которых гибнут мирные жители. Движение настаивает на приверженности перемирию и возлагает ответственность за эскалацию на Израиль. Его представители называют израильские обвинения беспочвенными и считают их лишь предлогом для убийств.

Согласно статистике властей сектора Газа, всего с начала действия перемирия израильские военные нарушили режим прекращения огня более 280 раз. При этом погибли 266 человек, а еще 635 пострадали.

Ранее стороны договорились об исполнении первой фазы плана по завершению конфликта. Документ из 20 пунктов в сентябре опубликовал Белый дом. Движение должно согласиться не участвовать в управлении сектором. Для его членов, которые поддержат мирное сосуществование и сдачу оружия, предусмотрена амнистия. При этом Израиль не должен оккупировать или аннексировать Газу. По данным портала Ynet, ЦАХАЛ на первом этапе будет контролировать 53 процента территории и выведет с нее войска.