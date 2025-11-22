Израиль нанес еще 16 ударов по Ливану, сообщили СМИ

БЕЙРУТ, 22 ноя - РИА Новости. Израильские ВВС нанесли очередные удары по районам на востоке Ливана, информирует ливанский телеканал Al Mayadeen.
"Авиация оккупационных сил нанесла 16 ударов по нескольким районам, включая горный район Шместар в Бекаа", - передает телеканал.
Ранее сообщалось, что под удар израильской авиации попали несколько районов юга Ливана.
Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет республики, несмотря на соглашение о прекращении огня. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, ливанские власти рассматривают это как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН №1701.
По данным МВД Ливана, Израиль совершил с начала 2025 года свыше 4,5 тысячи нападений на территорию республики. В результате этих атак погибли более 330 человек, более 680 получили ранения.
Израильская армия, со своей стороны, заявляет, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения "Хезболлах" для ликвидации руководящего состава его боевого крыла. В Израиле неоднократно повторяли, что продолжат наносить удары по Ливану с целью ликвидировать угрозу, исходящую от шиитского сопротивления.