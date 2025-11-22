ВВС Израиля нанесли удары по югу Ливана, сообщают СМИ

БЕЙРУТ, 22 ноя - РИА Новости. Израильская боевая авиация нанесла удары между районами Махмудия и Айшия и Джумрук на юге Ливана, передает ливанское национальное агентство NNA.
"Израильские боевые самолеты нанесли удары в районе 14.30 (15.30 мск) по районам между Махмудией, Айшия и Джурмуком на восточной окраине города Кфарруман".- пишет агентство.
Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет республики, несмотря на соглашение о прекращении огня. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, ливанские власти рассматривают это как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН №1701.
По данным МВД Ливана, Израиль совершил с начала 2025 года свыше 4,5 тысяч нападений на территорию республики. В результате этих атак погибли более 330 человек, более 680 получили ранения.
Израильская армия, со своей стороны, заявляет, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения "Хезболлах" для ликвидации руководящего состава его боевого крыла. В Израиле неоднократно повторяли, что продолжат наносить удары по Ливану с целью ликвидировать угрозу, исходящую от шиитского сопротивления.