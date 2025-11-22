ВВС Израиля нанесли удары по югу Ливана, сообщают СМИ

БЕЙРУТ, 22 ноя - РИА Новости. Израильская боевая авиация нанесла удары между районами Махмудия и Айшия и Джумрук на юге Ливана, передает ливанское национальное агентство NNA.

"Израильские боевые самолеты нанесли удары в районе 14.30 (15.30 мск) по районам между Махмудией, Айшия и Джурмуком на восточной окраине города Кфарруман".- пишет агентство.

По данным МВД Ливана, Израиль совершил с начала 2025 года свыше 4,5 тысяч нападений на территорию республики. В результате этих атак погибли более 330 человек, более 680 получили ранения.