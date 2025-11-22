В Венеции экоактивисты с участием Тунберг окрасили воду в Большом канале

РИМ, 22 ноя – РИА Новости. Климатические активисты из движения Extinction Rebellion в субботу вновь окрасили воды главной водной артерии Венеции - Большого канала (Гранд-канала) в ярко-зеленый цвет под лозунгом "Остановите экоцид", говорится в сообщении движения в соцсети Х.

В декабре 2023 года Большой канал в Венеции также окрашивался в зеленый цвет из-за действий активистов. Тогда они выражали протест отсутствию прогресса на климатической конференции ООН COP28.