В Венеции экоактивисты с участием Тунберг окрасили воду в Большом канале

РИМ, 22 ноя – РИА Новости. Климатические активисты из движения Extinction Rebellion в субботу вновь окрасили воды главной водной артерии Венеции - Большого канала (Гранд-канала) в ярко-зеленый цвет под лозунгом "Остановите экоцид", говорится в сообщении движения в соцсети Х.
Как сообщает издание Corriere deal Veneto, в акции в районе моста Риальто участвовала шведская активистка Грета Тунберг. В театрализованном представлении были задействованы фигуры в красных одеяниях.
Помимо Венеции, аналогичные акции прошли в девяти крупных итальянских городах.
"Турин, Болонья, Милан, Парма, Таранто, Венеция, Триест, Палермо, Падуя и Генуя. Движение Extinction Rebellion окрасило воды десяти итальянских городов в зелёный цвет, осуждая экоцидную политику итальянского правительства", - говорится в сообщении. Представитель движения в сопровождающем ролике заявила, что активисты использовали безвредную краску, акция приурочена к проходящей в Бразилии климатической конференции ООН COP30.
В Риме, сообщило управление местной полиции, правоохранителям удалось предотвратить акции на озере в квартале Эур, изъяв реагенты и баннеры.
В декабре 2023 года Большой канал в Венеции также окрашивался в зеленый цвет из-за действий активистов. Тогда они выражали протест отсутствию прогресса на климатической конференции ООН COP28.
© Фото : соцсетиКлиматические активисты из движения Extinction Rebellion окрасили воды Большого канала в Венеции в ярко-зеленый цвет
© Фото : соцсети
Климатические активисты из движения Extinction Rebellion окрасили воды Большого канала в Венеции в ярко-зеленый цвет