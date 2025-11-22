Иран запросил помощь из-за рубежа для тушения лесных пожаров

ТЕГЕРАН, 22 ноя - РИА Новости. Вице-президент Ирана и глава Организации по охране окружающей среды исламской республики Шина Ансари сообщила, что Тегеран провел переговоры на международном уровне для тушения пожара, возникшего в лесах Элит северной иранской провинции Мазендеран, заявили в пресс-службе Организации по охране окружающей среды Ирана.

Лесные пожары начались в провинции Мазендеран на севере Ирана несколько дней назад. Иранские СМИ сообщали, что пламя, охватившее область Гирканские леса в округе Чалус, удавалось локализовать, однако пожары вспыхивали вновь из-за ветра.

"Отметив возможность разрастания (площади - ред.) пожара в лесах Элит, вице-президент (Ирана - ред.) и глава Организации по охране окружающей среды сообщила о проведении консультаций на международном уровне для привлечения содействия в тушении пожаров в этих лесах", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте пресс-службы организации.

По словам Ансари, в субботу власти страны планируют направить в район происшествия два самолета и вертолет для тушения пожара, указывается в заявлении.