Иран запросил помощь из-за рубежа для тушения лесных пожаров - РИА Новости, 22.11.2025
01:06 22.11.2025 (обновлено: 01:30 22.11.2025)
Иран запросил помощь из-за рубежа для тушения лесных пожаров
Иран запросил помощь из-за рубежа для тушения лесных пожаров
Вице-президент Ирана и глава Организации по охране окружающей среды исламской республики Шина Ансари сообщила, что Тегеран провел переговоры на международном... РИА Новости, 22.11.2025
в мире
иран
тегеран (город)
иран
тегеран (город)
В мире, Иран, Тегеран (город)
Иран запросил помощь из-за рубежа для тушения лесных пожаров

ТЕГЕРАН, 22 ноя - РИА Новости. Вице-президент Ирана и глава Организации по охране окружающей среды исламской республики Шина Ансари сообщила, что Тегеран провел переговоры на международном уровне для тушения пожара, возникшего в лесах Элит северной иранской провинции Мазендеран, заявили в пресс-службе Организации по охране окружающей среды Ирана.
Лесные пожары начались в провинции Мазендеран на севере Ирана несколько дней назад. Иранские СМИ сообщали, что пламя, охватившее область Гирканские леса в округе Чалус, удавалось локализовать, однако пожары вспыхивали вновь из-за ветра.
Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Президент Ирана заговорил о переносе столицы
Вчера, 04:41
"Отметив возможность разрастания (площади - ред.) пожара в лесах Элит, вице-президент (Ирана - ред.) и глава Организации по охране окружающей среды сообщила о проведении консультаций на международном уровне для привлечения содействия в тушении пожаров в этих лесах", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте пресс-службы организации.
По словам Ансари, в субботу власти страны планируют направить в район происшествия два самолета и вертолет для тушения пожара, указывается в заявлении.
В свою очередь, первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф распорядился мобилизовать все возможности для тушения пожара. Агентство IRNA также сообщало, что минобороны Ирана направило три вертолета для локализации и тушения пожара.
Пожарные автомобили в Иране - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
В Иране загорелся газовый завод
2 ноября, 02:50
 
В миреИранТегеран (город)
 
 
