США принуждают Украину согласиться на сделку, сообщает Guardian
США принуждают Украину согласиться на сделку, сообщает Guardian - РИА Новости, 22.11.2025
США принуждают Украину согласиться на сделку, сообщает Guardian
США принуждают Киев согласиться на предложенную Вашингтоном мирную сделку, угрожая тем, что в будущем условия соглашения могут быть гораздо хуже, пишет... РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T17:25:00+03:00
2025-11-22T17:25:00+03:00
2025-11-22T17:25:00+03:00
Guardian: США принуждают Киев к сделке, угрожая соглашением с худшими условиями
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости.
США принуждают Киев согласиться на предложенную Вашингтоном мирную сделку, угрожая тем, что в будущем условия соглашения могут быть гораздо хуже, пишет британская газета
Guardian со ссылкой на источник.
"Американские официальные лица сказали союзникам по НАТО, что они ожидают, что подтолкнут ... Владимира Зеленского согласиться на мирную сделку в ближайшие дни под угрозой того, что если Киев ее не подпишет, то столкнется в будущем с гораздо более худшей сделкой", - говорится в публикации со ссылкой на источник.
В пятницу в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ президент России Владимир Путин заявил, что предложение США может быть положено в основу окончательного урегулирования на Украине. При этом он отметил, что на данный момент этот план предметно не обсуждается с РФ, предположив, что американской стороне не удается заручиться согласием Киева, который находится в иллюзиях и надеется нанести стратегическое поражение России. Путин добавил, что у Украины нет объективной информации о реальном положении дел на поле боя.