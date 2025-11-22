https://ria.ru/20251122/gruppa-2056750616.html
ВС России уничтожили группу операторов БПЛА на Ореховском направлении
ВС России уничтожили группу операторов БПЛА на Ореховском направлении
Группа операторов БПЛА ВСУ полностью уничтожена на ореховском направлении вместе с транспортом, присланным для их эвакуации, на это потребовалось всего четыре... РИА Новости, 22.11.2025
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
ВС России уничтожили группу операторов БПЛА на Ореховском направлении
МЕЛИТОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости. Группа операторов БПЛА ВСУ полностью уничтожена на ореховском направлении вместе с транспортом, присланным для их эвакуации, на это потребовалось всего четыре удара, рассказал РИА Новости оператор FPV-дронов группировки войск "Днепр" с позывным "Акс".
"Был найден расчет БПЛА (ВСУ
- ред.), который находился в разбитом доме. Точку эту нашли наши "мависты" (операторы разведывательных дронов - ред.), и мы быстро отработали по ней", - сказал собеседник агентства.
Те, кому удалось уцелеть, стали перебегать в другой дом, чтобы укрыться там, уточнил боец.
"Вечером же за ними поехала эвакуация, и мы эту эвакуацию поймали", - добавил "Акс".
Расчет БПЛА ВСУ, по его словам, состоял из 7-8 человек. "Я машину поджидал уже в засаде на дороге, именно возле этого дома. И машина от одного удара... полыхнула и сгорела полностью", - отметил он.
"Акс" предположил, что эвакуационный транспорт противника перевозил боекомплект или запасы бензина, что спровоцировало мгновенное возгорание.
"В сумме в общей у меня вышло туда четыре удара. Один получился неудачный. Два четко залетели в дом, дом подгорел. И четвертым ударом являлась машина", - подытожил боец.
В распоряжении РИА Новости есть кадры нанесения ударов по укрытию группы операторов БПЛА противника, а также кадры уничтожения транспорта ВСУ во время эвакуации выживших.