ВС России уничтожили группу операторов БПЛА на Ореховском направлении

МЕЛИТОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости. Группа операторов БПЛА ВСУ полностью уничтожена на ореховском направлении вместе с транспортом, присланным для их эвакуации, на это потребовалось всего четыре удара, рассказал РИА Новости оператор FPV-дронов группировки войск "Днепр" с позывным "Акс".

"Был найден расчет БПЛА ( ВСУ - ред.), который находился в разбитом доме. Точку эту нашли наши "мависты" (операторы разведывательных дронов - ред.), и мы быстро отработали по ней", - сказал собеседник агентства.

Те, кому удалось уцелеть, стали перебегать в другой дом, чтобы укрыться там, уточнил боец.

"Вечером же за ними поехала эвакуация, и мы эту эвакуацию поймали", - добавил "Акс".

Расчет БПЛА ВСУ, по его словам, состоял из 7-8 человек. "Я машину поджидал уже в засаде на дороге, именно возле этого дома. И машина от одного удара... полыхнула и сгорела полностью", - отметил он.

"Акс" предположил, что эвакуационный транспорт противника перевозил боекомплект или запасы бензина, что спровоцировало мгновенное возгорание.

"В сумме в общей у меня вышло туда четыре удара. Один получился неудачный. Два четко залетели в дом, дом подгорел. И четвертым ударом являлась машина", - подытожил боец.