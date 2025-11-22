Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили группу операторов БПЛА на Ореховском направлении
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
06:32 22.11.2025
ВС России уничтожили группу операторов БПЛА на Ореховском направлении
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
2025
Новости
Боевая работа расчета САУ "Мста-С" на Купянском участке фронта
Боевая работа расчета САУ Мста-С на Купянском участке фронта - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета САУ "Мста-С" на Купянском участке фронта. Архивное фото
МЕЛИТОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости. Группа операторов БПЛА ВСУ полностью уничтожена на ореховском направлении вместе с транспортом, присланным для их эвакуации, на это потребовалось всего четыре удара, рассказал РИА Новости оператор FPV-дронов группировки войск "Днепр" с позывным "Акс".
"Был найден расчет БПЛА (ВСУ - ред.), который находился в разбитом доме. Точку эту нашли наши "мависты" (операторы разведывательных дронов - ред.), и мы быстро отработали по ней", - сказал собеседник агентства.
Военнослужащие ведут огонь из зенитной установки ЗУ-23 - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за минувшие сутки
05:03
05:03
Те, кому удалось уцелеть, стали перебегать в другой дом, чтобы укрыться там, уточнил боец.
"Вечером же за ними поехала эвакуация, и мы эту эвакуацию поймали", - добавил "Акс".
Расчет БПЛА ВСУ, по его словам, состоял из 7-8 человек. "Я машину поджидал уже в засаде на дороге, именно возле этого дома. И машина от одного удара... полыхнула и сгорела полностью", - отметил он.
"Акс" предположил, что эвакуационный транспорт противника перевозил боекомплект или запасы бензина, что спровоцировало мгновенное возгорание.
"В сумме в общей у меня вышло туда четыре удара. Один получился неудачный. Два четко залетели в дом, дом подгорел. И четвертым ударом являлась машина", - подытожил боец.
В распоряжении РИА Новости есть кадры нанесения ударов по укрытию группы операторов БПЛА противника, а также кадры уничтожения транспорта ВСУ во время эвакуации выживших.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
