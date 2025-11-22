https://ria.ru/20251122/grobnitsa-2056757841.html
Египтолог рассказал, что могло произойти с гробницей Клеопатры
Египтолог рассказал, что могло произойти с гробницей Клеопатры - РИА Новости, 22.11.2025
Египтолог рассказал, что могло произойти с гробницей Клеопатры
Гробница Клеопатры ушла под воду в Средиземном море и едва ли сохранилась, заявил в разговоре с РИА Новости эксперт-египтолог Виктор Солкин
КАИР, 22 ноя - РИА Новости, Рустам Имаев. Гробница Клеопатры ушла под воду в Средиземном море и едва ли сохранилась, заявил в разговоре с РИА Новости эксперт-египтолог Виктор Солкин, комментируя непрекращающиеся много лет поиски места захоронения египетской царицы.
"Я не очень верю в (обнаружение – ред.) гробницы Клеопатры, потому что та зона, где находился царский некрополь в Александрии
, ушла под воду Средиземного моря
после нескольких землетрясений", - сказал Солкин, выступивший с лекцией в Русском доме в Каире
.
"Даже если что-то найдут, все равно органика, мумия, дерево, все это уже превратилось в тлен", - добавил российский египтолог.
Царица Клеопатра происходила из македонской династии Птолемеев, она взошла на престол в 18 лет. Клеопатра была известна своим острым умом, образованностью и роковым обаянием. Ее образ в истории окутан легендами о многочисленных драматических любовных романах. Согласно имеющимся данным, в 30 году до нашей эры Клеопатра и ее возлюбленный римский полководец Марк Антоний покончили жизнь самоубийством вскоре после поражения в битве при Акциуме против римского императора Октавиана. Предположительно, они были похоронены вместе. Место захоронения Клеопатры до сих пор не обнаружено.