Египтолог рассказал, что могло произойти с гробницей Клеопатры
08:15 22.11.2025
Египтолог рассказал, что могло произойти с гробницей Клеопатры
Гробница Клеопатры ушла под воду в Средиземном море и едва ли сохранилась, заявил в разговоре с РИА Новости эксперт-египтолог Виктор Солкин
КАИР, 22 ноя - РИА Новости, Рустам Имаев. Гробница Клеопатры ушла под воду в Средиземном море и едва ли сохранилась, заявил в разговоре с РИА Новости эксперт-египтолог Виктор Солкин, комментируя непрекращающиеся много лет поиски места захоронения египетской царицы.
"Я не очень верю в (обнаружение – ред.) гробницы Клеопатры, потому что та зона, где находился царский некрополь в Александрии, ушла под воду Средиземного моря после нескольких землетрясений", - сказал Солкин, выступивший с лекцией в Русском доме в Каире.
"Даже если что-то найдут, все равно органика, мумия, дерево, все это уже превратилось в тлен", - добавил российский египтолог.
Царица Клеопатра происходила из македонской династии Птолемеев, она взошла на престол в 18 лет. Клеопатра была известна своим острым умом, образованностью и роковым обаянием. Ее образ в истории окутан легендами о многочисленных драматических любовных романах. Согласно имеющимся данным, в 30 году до нашей эры Клеопатра и ее возлюбленный римский полководец Марк Антоний покончили жизнь самоубийством вскоре после поражения в битве при Акциуме против римского императора Октавиана. Предположительно, они были похоронены вместе. Место захоронения Клеопатры до сих пор не обнаружено.
"Ее боялись вскрывать". Чем "неприкасаемая" мумия шокировала ученых
31 марта, 08:00
31 марта, 08:00
 
