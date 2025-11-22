Египтолог рассказал, что могло произойти с гробницей Клеопатры

КАИР, 22 ноя - РИА Новости, Рустам Имаев. Гробница Клеопатры ушла под воду в Средиземном море и едва ли сохранилась, заявил в разговоре с РИА Новости эксперт-египтолог Виктор Солкин, комментируя непрекращающиеся много лет поиски места захоронения египетской царицы.

Царица Клеопатра происходила из македонской династии Птолемеев, она взошла на престол в 18 лет. Клеопатра была известна своим острым умом, образованностью и роковым обаянием. Ее образ в истории окутан легендами о многочисленных драматических любовных романах. Согласно имеющимся данным, в 30 году до нашей эры Клеопатра и ее возлюбленный римский полководец Марк Антоний покончили жизнь самоубийством вскоре после поражения в битве при Акциуме против римского императора Октавиана. Предположительно, они были похоронены вместе. Место захоронения Клеопатры до сих пор не обнаружено.